Лучший саночник мира Семен Павличенко: «На Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом чувствовали себя наказанными детьми»

Новость о том, что Исполком Всемирного антидопингового агентства на четыре года отстранил Россию от крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры, один из лучших саночников мира Семен Павличенко узнал позже своих коллег-спортсменов. В Канаде, где Семен сейчас готовится к очередному этапу Кубка мира, во время вердикта ВАДА была глубокая ночь. Поэтому за итоговым решением, братчанин не следил. Впрочем, то, что на следующую Олимпиаду 2022 в Пекине, возможно, придется ехать без флага и гимна родной страны Семен воспринял спокойно.

- Вообще не удивлен этому решению, - отвечает корреспонденту «КП» - Иркутск» Семен Павличенко. – Все это я уже проходил в 2018 году перед Играми в Пхенчхане, где мы выступали под нейтральным флагом. Признаться, другого исхода я не ждал. Опять все те же запреты, а доказательств вины наших спортсменов нет.

В 2019 году Семен выиграл почти все, что можно. Фото: федерация санного спорта России.

Перед Олимпиадой в Корее, когда шли активные споры, стоит ли российским спортсменам ехать на Игры под нейтральным флагом, Семен Павличенко ни капли не сомневался в том, что выступать нужно даже без триколора и гимна. - «Наши места отдали для других иностранных спортсменов, чтобы мы просто напросто сложили руки и вышли из борьбы. Я с этим не согласен. Надо ехать и доказать, что мы сильнейшие!» – говорил тогда Семен. Сейчас у саночника немного другое мнение.

- Поеду ли на Олимпиаду под нейтральным флагом? – переспрашивает Семен. – Буду думать. Сейчас об этом говорить пока рано. Но если честно, то в Пхенчхане праздника, как например, во время Игр в Сочи (там Семен занял 5-е место, прим. Ред.) я вообще не чувствовал. Мы же приехали, словно наказанные дети. Руководство нашей делегации находилось в страхе, что мы что-нибудь на эмоциях сотворим. Например, достанем российский флаг откуда-нибудь. Но мы же все взрослые люди и все прекрасно понимали.

Вообще, признается Семен, перед началом прошлого сезона, который стал лучшим в его карьере, он всерьез задумывался об уходе из большого спорта. Об этом саночник, кстати, недавно написал пост на своей страничке в соцсети. Тогда сибиряк поставил перед собой высокую цель, выиграть все что можно, и добился ее. Сезон в итоге Семен закончил в ранге чемпиона мира и Европы, выиграл общий зачет Кубка мира, взял золото чемпионата России, и завоевал главную награду сезона - «Большой хрустальный глобус».

- Действительно, начал задумываться об окончании карьеры, - говорит Семен. – Прежде всего, из-за того, что хочу больше времени уделять семье, моим двум сыновьям. У меня в детстве не было полной семьи (будущего чемпиона воспитывала бабушка, прим. ред.) поэтому хочу дать всю свою любовь детям. Они очень скучают, когда я на сборах. Младший 2-летний Рома, когда я приезжаю, всегда кричит: «Папочка, папочка!». Только не подумайте, что санный спорт мне надоел. Я его по-прежнему обожаю, и получаю кайф от каждого заезда.

Семен с дедушкой и бабушкой. Фото: личный архив Семена Павличенко.

А вот кто точно будет рад, если Семен решит завязать со спортом, так это его самая преданная бабушка Алла Рауфовна, которая вместе с дедом болеет за любимого внука из Братска. Следить за онлайн-трансляциями с заездов Семена у пенсионерки получается не всегда, поэтому всю свежую информацию о выступлении Семы, она получает от сестры спортсмена.

- Я вообще боюсь этого спорт, - признается Алла Рауфовна. – Они же на таких скоростях летят вниз по трассе! Переживаю за Сему. Вот недавно он ехал и несколько раз стукнулся о бортик, мне даже смотреть больно.

Кстати, свой родной город Семен Павличенко не забывает. И после завершения каждого сезона, едет отдыхать не на теплые пляжи, а в любимую Сибирь.

- В этом году четыре раза приезжал, - улыбается бабушка. – Помогает. Ранней весной снег с крыши скидывал, а этим летом ранетку нам обрезал. Теперь ждем, чтобы березу подпилил. Нам-то с дедом наверх уже не забраться. А она, зараза, разрослась, что провода начала задевать. Ничего, Сема у нас верхолаз, приедет весной, срежет. Так что если внук завершит карьеру, я не расстроюсь. Будет больше времени с детьми проводить, чаще к нам приезжать и свои любимые лакомства лопать, например, тортики. А еще он обожает горлодер. Когда делаю заготовки, он мне его постоянно заказывает.

ДОСЬЕ «КП»

Семен ПАВЛИЧЕНКО

Родился 11 мая 1991 года в Братске.

Рост - 180 см, вес - 91 кг.

Участник двух Олимпиад: Сочи-2014 – 5-е место, Пхенчхан-2018 – 14-е место.

Достижения: трехкратный чемпион Европы (2015, 2017, 2018, 2019), серебряный призер чемпионата Европы (2015), чемпион мира (2015, 2019), серебряный призер чемпионата мира (2015), многократный победитель и призер этапов Кубка мира. Обладатель «Большого хрустального глобуса» 2019. Чемпион России 2019.

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