Братский саночник Семен Павличенко: "Спеть на пьедестале гимн России а капелла - круче, чем выиграть этап Кубка мира"

О чем сейчас может жалеть 27-летний саночник из Братска Семен Павличенко, так только об окончании очередного сезона, который стал самым успешным в его карьере. На его счету - и победа в этапе Кубка мира в Латвии, и две бронзы чемпионата мира, он во второй раз стал чемпионом мира и в четвертый чемпионом Европы. Наконец, выиграв общий зачет мира, завоевал главную награду сезона - «Большой хрустальный глобус». А еще взял золото чемпионата России.

Крутой сезон

Девять месяцев на сборах и соревнованиях… Наконец-то долгожданный и заслуженный отпуск. Звонок корреспондента «Комсомольской правды» в Иркутске застал Семена в подмосковном Дмитрове. Наш герой проводил время с женой Евгенией и двумя сынишками - 4-летним Федором и 1,5 годовалым Ромой.

Семен Павличенко показывает какой мощный сезон он провел. Фото: личная страница Семена Павличенко в соцсети.

- Крутой сезон получился! - кричит в трубку Семен. - И конечно, пока самый лучший в моей карьере. Все благодаря тому, что после провальной Олимпиады изменил тренировочный процесс. Летом, например, готовился под руководством тренера Гелы Георгобиани, которого знаю очень давно. Решили с ним снизить силовые нагрузки, а больше работали на координацию. Благодаря этому стал чувствовать на трассах себя комфортнее. Да и атмосфера в сборной России стала отличной. Мы не соперничаем, а помогаем друг другу добиться результата.

То, что Олимпиада в Пхенчхане выпала не на начало 2019-го, саночник нисколько не жалеет. Наоборот, Семен считает, что провал на Играх (14-е место) пошел на пользу в новом сезоне.

- Поражения в карьере только настраивают меня на то, чтобы больше тренироваться, - говорит Семен. - Кто знает, если выиграл Олимпиаду, может, сейчас бы расслабиться и вообще не завоевал ни одной медали в этом году.

Семен в компании Романа Репилова (слева) и земляка Александра Горбацевича (справа). Фото: федерация санного спорта России.

Тесть - самый преданный болельщик

А какое достижение запомнилось братчанину больше всего? Семен отвечает не раздумывая: «Победа на этапе Кубка мира в Сочи». Тогда он стал лучшим саночником на глазах всех родных. Поболеть за сибиряка приехали жена с детьми, тесть с тещей, сестра, а также несколько друзей. При этом победу Семен одержал в день рождения тестя.

- Я подсадил тестя на санный спорт, - улыбается Семен. - Теперь он ездит на все мои соревнования - был в США, Германии. Обсуждаем с ним каждый мой заезд. Он даже советует, как лучше настроить сани на гонку, ругает за ошибки. Нынешние медали посвятил всем родным, одну, кстати, выиграл в день рождения старшего сына Феди.

Семен с сыновьями Федором (слева) и Ромой (справа). Фото: личная страница Семена Павличенко в соцсети.

Пойдут ли сыновья по его стопам, Семен пока не знает. Признается, не очень этого хочет. Планирует отдать старшего на танцы. Федор же, наоборот, просит папу брать его с собой на соревнования и даже катается вместе с ним на санях. Правда, на детских. Вообще Федя растет очень активным.

Кстати, по словам Семена, самым ярким событием этого сезона для него стали даже не многочисленные победы, а случай на награждении после победы на чемпионате Европы в немецком Оберхофе. Напомним, тогда весь мир обсуждал, как Семену Павличенко и Роману Репилову не включили гимн России, но парни не растерялись и запели а капелла прямо на пьедестале.

- Сначала заиграла вообще непонятная мелодия, - рассказывает Семен. - Потом ее вырубили - и тишина. Тогда мы попросили микрофон, обнялись - и зарядили. Не представляете, как это было круто. Я весь мурашками покрылся! Признаюсь, от этого получил намного больше эмоций, чем от всех побед. Признаюсь честно, в детстве я пел, но только матерщинные песни (смеется). Помню, тексты даже на листочек записывал, чтобы быстрее выучить. Однажды бабуля стирала мои штаны и нашла в кармане бумажку. Ох и получил я тогда!

В Сочи Семена приехала поддержать вся семья. Фото: федерация санного спорта России.

В отпуск к бабушке - на холодец

Те, кто следит за соцсетями Семена Павличенко, легко определит его хобби. Спортсмен очень любит автомобили. При этом любой ремонт Toyota Land Cruiser Prado он всегда проводит сам. Бывает, ковыряется в двигателе даже между тренировками на сборах. Спортсмен, признается, мечтает о своем автопарке, но самая любимая его марка BMW X5. А недавно Семен открыл в родном Братске свой автосервис по полировке.

- Стану ли бизнесменом после окончания карьеры? Вполне возможно, - улыбается Семен. - Люблю читать книги для начинающих предпринимателей. Например, советую всем прочитать такие бестселлеры, как «Бедный папа, богатый папа» Роберта Кийосаки, а также «Думай и богатей» Наполеона Хилла.

Любимое хобби Семена - автомобили. Фото: инстаграм Семена Павличенко.

Ну а бабушку Семена Аллу Рауфовну, которая воспитывала его в детстве, сейчас интересует один вопрос. Когда ждать внука в родной Братск? Приехать домой саночник планирует в апреле или в мае. Пока же Семен занялся учебой. Он - студент Ленинградского государственного университета имени Пушкина. Весной предстоит защищать диплом.

- Ну а после уже рвану к бабуле, очень соскучился по ней и деду, - говорит Семен. - Что подарю? Хочу обновить ей всю посуду - кастрюли, сковородки, чтобы наготовила мне разных вкусностей. Когда приезжаю к ней, ем все, но больше всего обожаю ее холодец. С весом проблем не будет. Я обычно набираю в конце сезона и катаюсь на массе, а в отпуске, наоборот, сбрасываю.

Что касается планов на следующий год, то Семен Павличенко не планирует опускать планку, хочет повторить результаты нынешнего сезона и даже превзойти их, выиграв абсолютно все.

Семен с дедушкой и бабушкой, которые живут в Братске. Фото: личный архив Семена Павличенко.

ДОСЬЕ «КП»

Семен ПАВЛИЧЕНКО

Родился 11 мая 1991 года в Братске.

Рост - 180 см, вес - 91 кг.

Участник двух Олимпиад: Сочи-2014 – 5-е место, Пхенчхан-2018 – 14-е место.

Достижения: трехкратный чемпион Европы (2015, 2017, 2018, 2019), серебряный призер чемпионата Европы (2015), чемпион мира (2015, 2019), серебряный призер чемпионата мира (2015), многократный победитель и призер этапов Кубка мира. Обладатель «Большого хрустального глобуса» 2019. Чемпион России 2019.

КОНКРЕТНО

Где заняться санным спортом в Иркутской области

Спортивная школа имени Александра Зубкова

г. Братск, Пихтовая гора.

Запись детей с 10 лет.

Инфраструктура: трассы основная и малая (тренировочная), а также для натурбана.

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