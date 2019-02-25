Бабушка саночника из Братска Семена Павличенко, выигравшего общий зачет Кубка мира: "Победить внуку помогла поддержка семьи"

«Нас не догонят». Неизвестно, под эту ли песню группы «Тату» настраивается в этом году на свои гонки 27-летний саночник из Братска Семен Павличенко или нет, но угнаться за сибиряком не может даже трехкратный олимпийский чемпион легендарный Феликс Лох. На своих санях российский спортсмен нынче покорил трассы со всего мира и, выиграв общий зачет Кубка мира с 788 баллами, завоевал главную награду сезона – «Большой хрустальный глобус».

Символично, что главную победу года наш Сема взял на девятом финальном этапе, который проходил в Сочи, где в 2014 году он впервые в карьере участвовал в Олимпиаде, заняв 5-е место. Теперь же трасса «Санки» стала для него счастливой. Сначала Семен стал лучшим в одиночных санях, на 0,434 секунды опередив своего партнера по сборной России Романа Репилова. А затем еще и не оставил шансов соперникам в спринте.

Роман Репилов, Семен Павличенко и Максим Аравин (слева направо) Фото: федерация санного спорта России.

- Думаю, победить Семе помогла поддержка его семьи, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске бабушка спортсмена Алла Рауфовна, которая воспитывала его в детстве и уже по традиции одной из первых узнает результаты внука. – Ведь в Сочи за него приехали поболеть жена, два сынишки, сестра и даже теща. Меня же Сема уже приучил к своим медалям. Собрал в этом году почти всю россыпь: золото, серебро, бронзу. Жаль братчанин Александр Горбацевич не смог попасть в тройку. Мы ведь болеем не только за Сему, но и за всех наших земляков.

Особенно удачно Семен начал этот календарный год. Итак, загибаем пальцы. В январе Семен выиграл этап Кубка мира в Латвии. Спустя 2 недели поднялся на пьедестал на чемпионате мира в немецком Винтерберге: сначала завоевал бронзовую медаль в спринте, затем стал третьим в индивидуальной дисциплине. А уже на следующий день во второй раз в карьере стал чемпионом мира. Ну а в начале февраля сибиряк добавил в свою коллекцию уже четвертый по счету титул чемпиона Европы. Помните, как после той победы в Оберхофе, Сема исполнил вместе с Романом Репиловым гимн России а капелла?

Семен Павличенко с дедушкой и бабушкой. Фото: личный архив Семена Павличенко.

Кстати, Семен Павличенко уже сообщил бабушке, что пробудет в Сочи до 8 марта. А потом Алла Рауфовна по традиции ждет своего чемпиона в гости. Ведь в прошлом году после Олимпиады саночник побывал у бабули целых четыре раза.

- Тогда он нам снег с крыши посбрасывал, а нынче деду самому пришлось залазить, - улыбается Алла Рауфовна. – Но ничего, внуку еще и с семьей надо побыть. А то дети видят отца больше по телевизору. Обычно Сема делает так: отправляет жену с сыновьями отдыхать на море, а сам едет к нам в холодную Сибирь.

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ДОСЬЕ «КП»

Семен ПАВЛИЧЕНКО

Родился 11 мая 1991 года в Братске.

Рост - 180 см, вес - 91 кг.

Участник двух Олимпиад: Сочи-2014 – 5-е место, Пхенчхан-2018 – 14-е место.

Достижения: трехкратный чемпион Европы (2015, 2017, 2018, 2019), серебряный призер чемпионата Европы (2015), чемпион мира (2015, 2019), серебряный призер чемпионата мира (2015), многократный победитель и призер этапов Кубка мира. Обладатель «Большого хрустального глобуса» 2019.