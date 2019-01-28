Бабушка саночника из Братска Семена Павличенко, ставшего чемпионом мира: "Сема посвятил победу своему сыну"

Забыть неудачный 2018-й, провальную Олимпиаду в Пхенчхане с 14-м итоговым местом и двигаться дальше, к новым победам! Скорее всего, именно такое желание загадал себе братский саночник Семен Павличенко на Новый год. Вселенная услышала, мечты стали претворяться в жизнь! Январь еще не закончен, а 27-летний сибиряк успел завоевать уже целую россыпь наград.

Итак, первую награду высшего достоинства Семен взял на этапе Кубка мира в Латвии, а спустя 2 недели поднялся на пьедестал на чемпионате мира в немецком Винтерберге: сначала завоевал бронзовую медаль в спринте, затем стал третьим в индивидуальной дисциплине. А уже на следующий день во второй раз в карьере стал чемпионом мира, вместе с партнерами по команде выиграв эстафетную гонку. Позади россиян остались такие титаны, как австрийцы и хозяева трассы - немцы.

Семен Павличенко с бронзовой медалью чемпионата мира. Справа от россиянина австриец Йонас Мюллер и немец Феликс Лох. Фото: соцсети

«Во дела! Три медали чемпионата мира! Теперь я - двукратный чемпион мира! - поделился радостью Семен в соцсетях. - Представляете, я в это верил. Мы с ребятами на славу постарались. Спасибо всем, кто нас поддерживал».

За много тысяч километров спортсмена поддерживала не только семья – супруга и два маленьких сына, но и бабушка. По традиции его преданная болельщица - Алла Рауфовна из Братска, которая воспитывала будущего чемпиона в детстве, одной из первых узнала о победе внука. Пенсионерка не только отлично понимает все правила санного спорта, но и сама может по полочкам разобрать любой заезд Семы.

- Знали бы вы, как дед расстроился, когда узнал, что у внука только бронза! - говорит Алла Рауфовна. - Но когда пришла новость о золоте, мы прыгали от радости.

Кстати, победу Семен посвятил своему старшему сыну Феде, которому 28 января исполнилось 4 годика. Этим он поделился с бабушкой, которая теперь вместе с дедом ждет его в гости. Кстати, в прошлом году сразу после неудачной Олимпиады саночник отправился восстанавливаться не на солнечные пляжи, а в Братск. Родные стены лечат, сил придают.

Семен с дедушкой и бабушкой. Фото6 личный архив Семена Павличенко.

- Да он в прошлом году четыре раза к нам приезжал, - улыбается бабушка спортсмена. – В марте снег с крыш помогал сбрасывать, а в мае огород вскапывал, дров купил. Вот и в этот раз ждем его в марте после окончания сезона. Что приготовлю ему? О, он очень любит вкусно поесть! Когда 18 января звонил - поздравлял меня с днем рождения, спросил, чего я наготовила. Я говорю: «Тортов напекла». А он: «Бабушка, я тоже хочу». Отвечаю: «Приезжай - хоть каждый день буду печь тебе». Знаю, что жена тщательно следит за его диетой, вот он у нас и расслабляется. Ничего, зимой килограммы ему не помешают - сани лучше будут ехать.

Семен Павличенко (слева) с партнерами по сборной России и золотой медалью чемпионата мира. Фото: соцсети

Семен Павличенко в родном Братске, в огороде любимой бабушки. Фото: личный архив Семена Павличенко

ДОСЬЕ «КП»

Семен ПАВЛИЧЕНКО

Родился 11 мая 1991 года в Братске.

Рост - 180 см, вес - 91 кг.

Участник двух Олимпиад: Сочи-2014 – 5-е место, Пхенчхан-2018 – 14-е место.

Достижения: трехкратный чемпион Европы (2015, 2017, 2018), серебряный призер чемпионата Европы (2015), чемпион мира (2015, 2019), серебряный призер чемпионата мира (2015), многократный победитель и призер этапов Кубка мира.