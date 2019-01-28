Саночник из Иркутской области Семен Павличенко в составе сборной России стал чемпионом мира

СЕГОДНЯ 04:40 2019-01-28T05:12:23+03:00

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Чемпионат мира по санному спорту прошел в немецком Винтерберге с 25 по 27 января. Семен Павличенко из Братска сразу начал с успеха. В первом выступлении он завоевал бронзовую медаль в спринте. Потом было удачное выступление в дисциплине "мужчины/одноместные сани". И вот снова победа!

- Чемпионами мира по санному спорту 2019 в эстафете стали спортсмены сборной России, - сообщает пресс-служба Федерации санного спорта России. - Команду представили Татьяна Иванова, Семен Павличенко, Владислав Южаков и Юрий Прохоров. Спортсмены прошли свои дистанции за 2:24:116 секунды.

Вторыми стали саночники из Австрии - Ханна Прок, Рейнард Еггер, Стю/Коллер. Бронзовые призеры – хозяева трассы, немцы - Натали Гейзенбергер, Феликс Лох, Эггерт/Бенекен. Четвертое место у итальянцев, пятое – у канадцев, шестое – у американцев. За ними – сборные Польши, Румынии, Украины, Великобритании.

Напомним, до этого момента Семен Павличенко уже был чемпионом мира в 2015 году. Но в одиночном спринте. И это было единственное российское золото в данном виде спорта. До этого момента. Теперь мы – чемпионы 2019!

В общей сложности Семен вернется домой с тремя медалями Чемпионата миру по санному спорту - 2019! У него бронза в спринте, бронза в индивидуальной дисциплине "мужчины/одноместные сани" и золото в эстафете.