Бабушка саночника Семена Павличенко, после победы на чемпионате Европы спевшего гимн России: «Молодец, внучок, не растерялся!»

То, как Семен Павличенко триумфально промчался по трассе в Оберхофе, и стал четырехкратным чемпионом Европы, его самая преданная болельщица - бабушка Алла Рауфовна смотрела по телевизору. Вместе с дедом они живут в сибирском городе Братске (Иркутская область). Сема им, как сын. Воспитывали его вместе с детства, после смерти мамы. Последнее победное выступление внука Алла Рауфовна в прямой трансляции не видела. Результат бабуля узнала по горячим следам из выпуска новостей, а вот то, как ее любимый Сема после этого еще блеснул и вокальным талантом, спев на пьедестале гимн России а капелла, нет! Не показали этого в эфире.

Напомним, из-за технических проблем с фонограммой организаторам не удалось включить гимн России. И тогда Павличенко и Роман Репилов, завоевавший серебро, спели его сами - а капелла! И им подпевали болельщики.

Семен очень веселый и добрый парень. Фото: федерация санного спорта России.

- Сема пел гимн? – переспрашивает Алла Рауфовна у корреспондента «Комсомольской правды» в Иркутске. – Впервые слышу! Как же я пропустила, да и не говорил мне никто. Хотя и мы с дедом следим за его выступлениями, и сестра Семина все рассказывает. А и правильно они с Ромой (Репиловым, - прим. Ред) сделали. Молодец, внук, не растерялся! Только так Сема и должен был поступить. Я не удивлена. Ведь он очень эмоциональный парень, общительный, веселый и добрый. Для него каждая победа очень важна. Хотя, если честно, ни разу не слышала, как внук поет… И в детстве он никогда домашних концертов, подражая Киркорову и другим певцам, не устраивал. Ну пусть теперь нам с дедом, когда приедет в гости, хоть строчку из гимна России исполнит!

Семен с дедушкой и бабушкой. Фото: предоставлено Семеном Павличенко.

Случится это скоро. Алла Рауфовна уже составляет меню, обещает откормить чемпиона до отвала. Ну а где, где как не у бабушки, отъедаться после труднейшего сезона. - О, знали бы вы, как он любит вкусно покушать, - улыбается Алла Рауфовна.

– В январе звонил перед победным чемпионатом мира, говорит: «Бабуль, хочу твой тортик». Я говорю: «Приедешь, буду печь хоть каждый день, ну и борща твоего любимого наварю». Кстати, форму на бабулиных вкусностях саночник точно не растеряет. Ведь ему надо будет и снег с крыши убрать и двор бабушкин почистить, а когда приедет в мае, вскопать огород и помочь посадить картошку. Свой отпуск спортсмен всегда начинает именно с этого.

Этот год начался для Семена Павличенко сверхудачно. В январе он стал чемпионом мира в эстафетной гонке в немецком Винтерберге. После той победы, бабушка спортсмена рассказывала, что эту победу Семен посвятил своему старшему сыну, у которого был день рождения. (Подробности)

ДОСЬЕ «КП»

Семен ПАВЛИЧЕНКО

Родился 11 мая 1991 года в Братске.

Рост - 180 см, вес - 91 кг.

Участник двух Олимпиад: Сочи-2014 – 5-е место, Пхенчхан-2018 – 14-е место.

Достижения: трехкратный чемпион Европы (2015, 2017, 2018, 2019), серебряный призер чемпионата Европы (2015), чемпион мира (2015, 2019), серебряный призер чемпионата мира (2015), многократный победитель и призер этапов Кубка мира.