2019-02-10T04:56:02+03:00
Спорт

Вновь лучший: саночник из Братска Семен Павличенко выиграл чемпионат Европы в Оберхофе

Семен Павличенко опередил своего партнера по команде Романа Репилова
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Семен Павличенко (в центре) с золотой медалью чемпионата Европы. Фото: официальный сайт федерации санного спорта России.Семен Павличенко (в центре) с золотой медалью чемпионата Европы. Фото: официальный сайт федерации санного спорта России.
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Знаменитый саночник из Братска Семен Павличенко продолжает штамповать победы и пополнять свою коллекцию почетных наград. 27-летний сибиряк выиграл чемпионат Европы, который проходит в немецком Оберхофе в рамках восьмого этапа Кубка мира. Семен стал лучшим в дисциплине одноместных саней.

- Гимн России на церемонии награждения звучал сразу в двух вариантах, ведь кроме золота Семена Павличенко, серебряную медаль завоевал еще один россиянин Роман Репилов, - сообщили в пресс-службе федерации санного спорта России. – Он уступил товарищу по команде 0,044 секунды. Бронзовым призером стал представитель Латвии Кристер Апарйодс. Кстати, на награждении чемпион и вице-чемпион Европы 2019 с группой поддержки болельщиков спели гимн а капелла!

- Сделал все, на что был намерен и к чему шел, - написал Семен на своей страничке в соцсети. - Кто-то скажет, что я из последних сил бился за это золото, но силы еще есть.

Напомним, Семен Павличенко выигрывал чемпионат Европы и в прошлом году. А в январе этого года уже успел стать двукратным чемпионом мира. Так держать, Сема! Добавим, что еще один братчанин Александр Горбацевич финишировал в Оберхофе на 24 месте.

КОНКРЕТНО

Итоговая таблица чемпионата Европы 2019 в Оберхофе

1. Семен Павличенко (Россия) — 1.26,203.

2. Роман Репилов (Россия) — +0,044.

3. Кристер Апарйодс (Латвия) — +0,181.

11. Максим Аравин (Россия) — +0,482.

18. Степан Федоров (Россия) — +0,865.

24. Александр Горбацевич (Россия) — +1,177.

ДОСЬЕ «КП»

Семен ПАВЛИЧЕНКО

Родился 11 мая 1991 года в Братске.

Рост - 180 см, вес - 91 кг.

Участник двух Олимпиад: Сочи-2014 – 5-е место, Пхенчхан-2018 – 14-е место.

Достижения: трехкратный чемпион Европы (2015, 2017, 2018), серебряный призер чемпионата Европы (2015), чемпион мира (2015, 2019), серебряный призер чемпионата мира (2015), многократный победитель и призер этапов Кубка мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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