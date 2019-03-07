Снова лучший: братский саночник Семен Павличенко стал чемпионом России

Наверное, свой лучший сезон в карьере проводит саночник из Братска Семен Павличенко. 27-летний сибиряк в отличном стиле выиграл чемпионат России, который проходит в Сочи на олимпийской трассе «Санки». Семен показал лучшее время в обоих заездах, завершив гонку со временем 1:43:211. Вторым стал Роман Репилов, отстав от чемпиона на 0,153 секунды. И еще одна отличная новость. Бронзу на соревнованиях завоевал еще один братчанин Александр Горбацевич. Его результат - 1:43:885.

- В женской дисциплине лучшей стала Виктория Демченко, серебро у Екатерины Батуриной, бронза - у Екатерины Катниковой, - сообщили в пресс-службе федерации санного спорта России.

Что касается Семена Павличенко, то награды он продолжает собирать с самого начала 2019 года. В январе братчанин выиграл этап Кубка мира в Латвии. Спустя 2 недели поднялся на пьедестал на чемпионате мира в немецком Винтерберге: сначала завоевал бронзовую медаль в спринте, затем стал третьим в индивидуальной дисциплине. А уже на следующий день во второй раз в карьере стал чемпионом мира. В начале февраля сибиряк добавил в свою коллекцию уже четвертый по счету титул чемпиона Европы. Ну а две недели назад Семен выиграв общий зачет Кубка мира с 788 баллами, завоевал главную награду сезона – «Большой хрустальный глобус».

ДОСЬЕ «КП»

Семен ПАВЛИЧЕНКО

Родился 11 мая 1991 года в Братске.

Рост - 180 см, вес - 91 кг.

Участник двух Олимпиад: Сочи-2014 – 5-е место, Пхенчхан-2018 – 14-е место.

Достижения: трехкратный чемпион Европы (2015, 2017, 2018, 2019), серебряный призер чемпионата Европы (2015), чемпион мира (2015, 2019), серебряный призер чемпионата мира (2015), многократный победитель и призер этапов Кубка мира. Обладатель «Большого хрустального глобуса» 2019. Чемпион России 2019.

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