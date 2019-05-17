Лучший саночник мира Семен Павличенко в отпуске стал полировщиком автомобилей

Если многие спортсмены после окончания очередного напряженного сезона едут на золотые пляжи Дубая и Майами, то лучший саночник страны Семен Павличенко - в гости к бабушке Алле Рауфовне. Прошлый сезон для него, напомним, стал самым удачным в карьере: он выиграл чемпионат мира, Европы, России и общий зачет Кубка мира. Не только на наваристые бабушкины щи приехал Семен, но и чтобы заняться своим небольшим бизнесом, или, как его называет сам спортсмен, любимым хобби.

В прошлом сезоне Семен выиграл практически все, что можно. Фото: федерация санного спорта России.

Семен – ярый фанат автомобилей и всего что с ними связано. Он сам ремонтирует свой внедорожник в перерывах между тренировками. А недавно вместе с друзьями открыл в родном городе сервис по полировке, а также магазинчик с автозапчастями. Так вот, приехав в свой салон, Семен не стал строить из себя крутого бизнесмена, который с вытянутой грудью ходит и осматривает свои владения, а сам накинул рабочую робу, взял в руки шлифовальную машинку и принялся за полировку авто одного из клиентов.

Семен работает с утра до вечера. Фото: личный архив Семена Павличенко.

- Я вообще сначала зашел, чтобы посмотреть, как пацаны работают, - улыбается Семен Павличенко в разговоре с корреспондентом "Комсомольской правды" в Иркутске. – У них как раз стояла машина на обслуживании. Ну я и решил попробовать ее отполировать - вроде не новичок в этом деле, опыт есть, свои сани я всегда полирую сам. В общем, как меня затянуло, как мне это понравилось! Работать начал в 10 утра и вышел только к 9 вечера. Хорошо, что бабушка меня плотным завтраком покормила - в обед только чая ведь успел выпить.

То, что его автомобиль приводит до блеска лучший саночник мира и Европы, хозяин авто еще не знает. Готовую машину он получит только через 2 - 3 дня (именно столько у Семена и его новых коллег уйдет на работу). Но один из клиентов уже узнал спортсмена и попросил о селфи.

Фото: личный архив Семена Павличенко.

- В Братске буду до 25 мая, так что еще планирую попробовать себя в роли продавца, - говорит Семен. - А что? Встану на кассу и поторгую немного. Тем более мы решили, что на часть выручки за этот месяц поможем детскому дому в Падуне. Хочется сделать что-то хорошее для родного Братска. Решил начать с детишек: закупим им необходимое оборудование для интерната, спортинвентарь. А еще хочу ко Дню защитника детей провести ребятам зарядку с чемпионом.

Семен очень любит копаться в автомобилях и всегда ремонтирует свою машину сам. Фото: личный архив Семена Павличенко

Восстанавливать силы после трудового дня в автосервисе Семену помогает бабушка. Специально к его приходу Алла Рауфовна накрывает внуку богатый стол. Как бы ни старался чемпион соблюдать диету и поддерживать форму с помощью утренних пробежек, отказаться от бабушкиного «шахтерского» борща, пирожков, тортиков и, главное, горлодера Семен никак не может. Ну а тех поклонников санного спорта, которые переживают, что Семен решил сменить профессию, спешим успокоить: наоборот, сибиряк теперь ставит перед собой еще более серьезные задачи в профессиональной карьере.

- В следующем сезоне ставлю цель – выиграть общий зачет Кубка мира досрочно, - говорит Семен. – Идти к новым победам начну в июне, когда начнутся подготовительные сборы.

Семен с одним из своих клиентов.

В Братске Семен навещает бабушку и дедушку. Фото: личный архив Семена Павличенко

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