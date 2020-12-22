Шесть работников пострадали при выбросе сероводорода на предприятии в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧП на одном из лесоперерабатывающих предприятий в Усть-Илимске Иркутской области. Днем, 22 декабря во время работ, на производстве неожиданно произошел выброс сероводорода. Пострадали 6 работников, которые находились неподалеку. Всех их сразу отправили в больницу. Известно, что больше всего досталось двум сотрудникам. Сейчас они находятся в реанимации. Врачи оценивают их состояние как стабильное. Тем временем, к расследованию этого происшествия уже подключился региональный СК.

- Начата проверка по статье «Нарушение требований охраны труда», - сообщили «КП»-«Иркутск» в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Добавим, что на предприятии работают следователи СК России, специалисты Роспотребнадзора, а также сотрудники прокуратуры. Все они выясняют точные причины происшествия и виновных в нем.

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