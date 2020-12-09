Легендарного хоккеиста «Байкал-Энергии» Александра Насонова и его 80 соседей обязали снести их десятиэтажку за свой счет

Александр Насонов с младшей дочкой на руках: "Если дом снесут, не знаем куда идти" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Больше 15 лет отыграл в Иркутске, заработал на свою первую квартиру, остался здесь жить после завершения карьеры, а теперь мы с женой можем остаться на улице с тремя детьми, - держа годовалую дочурку на руках, вздыхает экс-нападающий иркутской «Сибсканы» и «Байкал-Энергии» Александр Насонов. Легендарного хоккеиста, как и еще 80 его соседей, по 10-этажному дому на улице 4-я Советская, 48, объединила общая проблема. 3 декабря суд обязал жильцов высотки не просто съехать в течение полугода, а еще и снести огромное здание вместе с их квартирами за свой счет. Почему? Спустя 13 лет, когда дом почти достроили, выяснилось, что возведена многоэтажка незаконно.

Застройщик - банкрот, достраивали своими силами

А началась история этой проблемной высотки в далеком 2004 году. Тогда компания-застройщик этого дома получила землю. Участок был закреплен

за одним из иркутских вузов на праве постоянного (бессрочного) пользования.

- Когда еще дома не было, я, как и почти все мои соседи, стали дольщиками, - рассказывает корреспонденту "КП"-"Иркутск" жительница дома Анна Ермакова. – Многоэтажку-то нам возвели, но не до конца. В 2007 году у фирмы начались проблемы с деньгами. Стены, крышу построили, вставили окна, подвели коммуникации. А вот поставить лифт, обшить стены и облагородить территорию не смогли.

Жильцы сами благоустраивали территорию и делали обшивку здания. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чтобы вообще не остаться без жилья, дольщики, у многих из которых была ипотека, решили заселяться. Только помимо отделки своих квартир им пришлось складываться и за свой счет ставить лифт, делать обшивку здания, стелить асфальт во дворе.

- Еще и детскую площадку оборудовали вскладчину, - говорит Александр Насонов. – Потому что у нас было много семей с ребятишками.

Через год застройщик обанкротился совсем, а владельцы квартир начали спокойно обживаться на новом месте. Александр Насонов отмечал новоселье вместе с товарищами, ведь его соседями по подъезду стали бывший главный тренер «Байкал-Энергии» Евгений Ерахтин и экс-полузащитник Андрей Ковалев. Хоккеисты до сих пор дружат семьями.

- В 2015-м через Октябрьский районный суд нам даже удалось оформить право собственности на доли в объекте незавершенного строительства, - продолжает Анна Ермакова. – Мы получили прописку, и жилье стало официально нашим. При этом в эксплуатацию дом введен не был.

Жительница дома Анна Ермакова. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Земля в федеральной собственности

Однако вскоре Иркутский областной суд это решение отменил. Выяснилась такая деталь: земельный участок, на котором построена 10-этажка, относится к федеральной собственности. Почему-то только в сентябре 2019 года территориальное управление Росимущества подало в Октябрьский районный суд Иркутска иск о сносе высотки. И 3 декабря 2020-го он был удовлетворен.

- Основанием послужило то, что у владельцев квартир нет прав на земельный участок, допускающих возведение многоквартирного дома, - комментируют в администрации Иркутска. Суд обязал жильцов за свой счет за 6 месяцев с момента вступления решения в законную силу снести здание.

Причем дом возведен по всем строительным нормам. По словам Анны Ермаковой и ее соседей, их просили еще доказать, что многоэтажка безопасна для проживания. И жильцы это сделали.

- Мы провели все экспертизы, - говорит Анна. – Сложились 34 квартирами и отдали около 2 миллионов рублей. Например, нас всех обязали поставить противопожарные двери. Мы не спорили, выполнили требование. Брали даже кусок стены для анализа, чтобы определить, выдержит ли здание землетрясение.

Это подтверждают и в городской администрации. На запрос «Комсомолки» в Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) ответили, что высотка на 4-й Советской, 48 полностью соответствует требованиям пожарной безопасности, строительным, экологическим нормам, и вообще не создает угрозу жизни и здоровью людей. К водоснабжению и канализации также вопросов у проверяющих не возникло. Так что же может спасти жильцов от выселения? И может ли вообще?

Владельцы квартир намерены отстаивать свое жилище до конца. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Нам некуда пойти»

- Нужно чтобы землю, на которой возведен дом, передали городу, - говорит юрист Людмила Любвина, которая защищает интересы владельцев квартир. – В Комитете по управлению муниципальным имуществом нам ответили, что как только это произойдет, проблема может решиться. Также может помочь тот факт, что вышел срок исковой давности. Ведь решение о праве собственности было отменено в 2015 году, а иск был подан Росимуществом в 2019-м. То есть прошло больше положенных трех лет. Апелляцию мы уже подали.

Ну а 81 человек, среди которых 26 детей и 20 пенсионеров даже не хотят думать о сумме, которая может потребоваться на снос их 10-этажки. Она будет исчисляться в миллионах рублей. И главный их вопрос: куда идти семьям?

- У меня это первая и единственная квартира в Иркутске, - говорит Александр Насонов. – У меня трое детей, сын и две дочки. Если дом снесут, идти жить нам некуда. После окончания спортивной карьеры на новую заработать будет очень проблематично. Впрочем, моим соседям тоже сложно купить жилье. Очень надеемся, нам помогут, и вопрос решится благополучно…