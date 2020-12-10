Повторное землетрясение в Иркутске 10 декабря 2020: эксперты не исключают еще один толчок. Фото: Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

И вновь трясет. Повторное землетрясение в Иркутске 10 декабря 2020 произошло вечером, в 22.20 по местному времени. Эпицентр, как и ранним утром, зафиксирован в Кабанском районе Бурятии. Там интенсивность - 5-6 баллов, в Иркутске землетрясение ощущалось силой в 4 балла. Будет ли второй подземный толчок, как при сентябрьском землетрясении, и как во время тряски утром 10 декабря?

- Нельзя с полной гарантией сказать, что этого не повторится. Это природа, она непредсказуема! - прокомментировала повторное землетрясение в Иркутске 10 декабря 2020 корреспонденту "КП"-Иркутск директор Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук Елена Кобелева. - Горожанам советуем соблюдать спокойствие. Первое - это полный запрет на пользование лифтами. Далее, жителям нижних этажей домов можно выйти на улицу, прогуляться. А жителям верхних этажей - встать в дверной проем или в санузел.

Таковы рекомендации специалиста для иркутян, ведь повторное землетрясение в Иркутске 10 декабря 2020, наверняка, ощутили многие.

Добавим, что на сайте Earthquake information указана также магнитуда повторного землетрясения - 4,9, а также координаты эпицентра в Бурятии - 52.49 широты; 106.43 долготы. Глубина эпицентра - 21 километр.

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