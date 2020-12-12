Риелторы рассказали, когда спадут цены на квартиры в Иркутске

Риелторы рассказали, когда в Иркутске начнут дешеветь квартиры Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Повезло, если успели купить квартиру в Иркутске до скачка цен. Еще в начале осени варианты были, и доступные, а сейчас найти приличное жилье и не переплатить - задача практически невыполнимая. Бюджет до двух миллионов? На выбор разве что тесные студии. Только в них не поселишься большой семьей с детьми. А за приличную двушку от 40 квадратов (не в деревянном доме, не бывшем общежитии и хотя бы с минимальным ремонтом) нужно раскошелиться. Дешевле чем за три миллиона, вариант найдется едва ли. И, конечно, не в центральных районах, а, скажем, в Ленинском или Березовом.

Спадут ли цены на жилье в нашем городе и когда? Выясняем со специалистами по недвижимости.

Вторичка подешевеет, новостройки вряд ли

- Жилье на первичном рынке в ближайшее время не подешевеет, - предполагает директор одного из агентств недвижимости Иркутска Алексей Рябиков. - Это связано с расходами застройщиков: деньги за возведение домов, согласно эскроу-счетам, они получают лишь после сдачи в эксплуатацию, а сама стройка обходится теперь дороже (из-за нехватки рабочей силы, поскольку мигранты не едут, и подорожания стройматериалов. - Ред.). Пока квартиры в новостройках есть, их быстро расхватывают. А будет ли их достаточно в 2021-м году - вопрос.

Специалисты предполагают, что цены на квартиры в Иркутске придут в норму не раньше, чем через полгода-год.

- Вторичка скорее всего «просядет» в цене примерно на 15% в промежутке с марта по июнь 2021 года, - продолжает Алексей Рябиков. - Почему именно в это время? Спрос уже начал падать, звонков от покупателей все меньше. Отчасти это связано с праздниками: многие откладывают покупку квартир на январь-февраль, чтобы не суетиться перед Новым годом. Однако есть и другие причины. Ведь откуда взялся ажиотаж на покупку квартир? Одни хотели поскорее вложить сбережения в недвижимость, и большинство уже это сделали, остальные ждут спада цен. Других привлекала ипотека по низкой процентной ставке. Но по предварительным данным банков, в 2021 году она может возрасти. Соответственно, спрос снизится еще. Продавцы все равно попытаются максимально долго завышать ценники на квартиры, только вот их терпения, по нашим прогнозам, хватит максимум на пару месяцев. А затем они все-таки начнут плавно снижать стоимость.

Выбор ограничен

Пока же ситуация такая: дорого продал - дорого купил. И хоть спрос снижается, квартиры все равно разбирают, и предложения не хватает.

- Пример: семья давно искала жилье возле школы в Университетском, и единственный подходящий им вариант обойдется в 5 миллионов, хотя буквально год назад стоил 3,6 миллиона! Дорого, но выбора-то нет. В итоге они ее купили, - рассказывает руководитель риелторского агентства Ирина Лаврова. - Достойная квартира площадью от 40 квадратов в Иркутске сейчас стоит не меньше 4 - 6 миллионов рублей. Все еще расхватывают даже неликвидное жилье, если видят, что цена доступная. Получается замкнутый круг: владельцы квартир порой отказываются от продажи, потому что им просто нечего брать взамен!

Но ситуация постепенно меняется. Так, по словам риелторов, в продаже появилось больше однушек в Октябрьском районе. Хоть какой-то выбор.

- Примерно 30% от всех предложений в Иркутске - это собственники, которым действительно необходимо сейчас продать жилье. Например, чтобы до Нового года переехать в другой, более удобный район, или приобрести квартиру попросторнее, - считает риелтор Мила Труднева. - И вот как раз с ними можно договориться об адекватной рыночной цене, они даже согласны на разумный торг. Но найти их непросто: в интернете, увы, висит много объявлений-пустышек, когда квартира уже продана или в принципе не существует. И там же происходит искусственная наценка, когда собственник увидел заоблачную стоимость у конкурентов и подумал: «А чем я хуже? Тоже выставлю подороже». У них главная цель - не столько продать квартиру, сколько нажиться на ней. Эти объявления так и останутся висеть на сайтах даже в начале 2021-го. Плюс в январе всем хочется отдохнуть после праздников, и даже те, кто всерьез настроен на продажу, вряд ли захотят этим заниматься. Такая стагнация на рынке недвижимости - обычное дело после новогодних праздников. А вот уже с февраля сделки пойдут активнее.

КОНКРЕТНО

Как изменилась стоимость квадратного метра с начала 2020-го

С начала года средняя стоимость вторички в Иркутске выросла на 19%, а новостроек на 26%. И цены все еще увеличиваются.

- Максимальное подорожание квадратного метра за прошедший месяц было отмечено в Свердловском районе - в среднем на 5,5%, - сообщает портал по недвижимости REALTY.IRK.RU. - В Кировском районе квадрат вторички стал дороже на 2,9%, в Октябрьском на 2,5%, в Куйбышевском на 1,9%. В Ленинском районе, наоборот, отмечено снижение на 5,8%.

Оно и понятно - в Ленинском районе много новых домов, предложений достаточно, поэтому и конкуренция ниже. К тому же от центра города далековато. Если посмотреть объявления о продаже квартир в интернете, то там как раз обнаружатся самые бюджетные варианты.

По данным портала, квадратный метр на вторичном рынке в Иркутске обходится в 77,36 тысячи рублей, в новостройках 76,46 тысячи.

КСТАТИ

Студии и однушки дорожают в первую очередь

Студии и однушки площадью до 30 квадратов - подходящий вариант, например, для сдачи в аренду или для студентов. В Иркутске за год они подорожали на 44% в новостройках (до 2,3 млн в среднем) и на 13% на вторичке (до 1,8 млн). Каких только вариантов не встретишь в этом сегменте: и бывшие коммуналки, и общежития, и нарезанные из больших квартир студии. И их все равно берут.

- Малогабаритная квартира доступнее, и многие предпочитают купить меньшую жилплощадь. Почему? Это лучше, чем копить на просторную квартиру, рискуя, что сбережения обесценятся, - объясняет руководитель направления первичной недвижимости в «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев.

Где в Сибири маленькие квартиры дешевле

Город Средняя цена объекта (руб.) Изменение цены за год

Новосибирск 1 980 000 13,1%

Иркутск 1 800 000 12,5%

Тюмень 1 800 000 20,0%

Омск 1 240 000 7,7%

Красноярск 1 200 000 2,0%

Томск 1 170 000 6,4%

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