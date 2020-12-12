Российские ученые считают, что COVID-19 изменяется медленно, со скоростью кори. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже начался процесс массовой вакцинации от коронавируса. Пока в столице. В регионах прививки Гам- КОВИД ВАК ( больше известной как Спутник-V) делают в основном врачам, но в ближайшее время они будут массовыми. Тем временем продолжаются исследования COVID-19. Ими занимаются самые разные научные учреждения. Так, специалисты Лимнологического института, Иркутского противочумного института, НИИ Биомедицинских технологий ИГМУ вычислили изменчивость и скорости распространения вируса.

Коронавирус изменяется медленно, со скоростью кори

Как быстро возникают мутации у нового вируса? Вокруг этого сейчас много вопросов и самых разных версий. Сначала говорили, что COVID-19 постоянно изменяется. В этом случае защиту против него найти трудно. Однако у исследователей другое мнение.

-Коронавирус изменяется медленнее или сопоставимо с другими вирусами, которыми болеют люди, - поделился с «КП»-Иркутск результатами исследования один из его участников, канд.биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории геносистематики Лимнологического института РАН Юрий Букин ( специалист лаборатории вошел в состав научной группы как биоинформатик) . –В частности, скорость появления в нем новых мутаций меньше, чем у вирусов гепатита С, иммунодефицита человека, лихорадки Эбола. Пока нельзя сказать, как долго будет держаться иммунитет после болезни или после вакцинирования. Против некоторых вирусов иммунитет держится долго, в других случаях требуется ревакцинация. Нужно наблюдать, нужны дополнительные исследования.

Частой смены состава вакцины не потребуется. Фото: Мария ЛЕНЦ

Но ученые уверены, что повторные прививки надо будет делать той же вакциной, создавать новую каждый год, как против гриппа, не придется. Почему?

-Иногда вакцины приходится менять из-за того, что вирус, против которого они разработаны, сильно изменился, - поясняет Юрий Букин. - Что касается скорости появления мутаций у SARS-CoV-2, то, по нашим данным, она примерно равна этой скорости у кори. А теперь вспомните - вакцины, которые против этого заболевания разработаны много лет назад, успешно используются и до сих пор. С гриппом ситуация намного сложнее, потому что сам грипп - это "собирательное" понятие, в него входит несколько видов и штаммов вирусов.

Тут специалисты правы и это знает каждый. Объявляя старт прививочной компании, эпидемиологи каждый раз называют состав. В этом году он новый - штаммы A/Guangdong-Maonan/SWL1536/ 2019(H1N1)pdm09;· A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2) и· B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage). По данным Роспотребнадзора России, раньше у нас они не встречались.

-А от чего будет зависеть успех вакцинации?

-Она будет эффективна, если в кратчайшие сроки привить почти всех. Если это удастся быстро сделать для 80% населения, то коронавирус просто исчезнет. Результат будет очевиден буквально через месяц после этого. А вот если процесс растянуть во времени, такого успеха не произойдет. Поэтому принятое решение о массовой вакцинации всех слоев населения, безусловно верно.

Первый случай заражения SARS-CoV-2 в мире произошел осенью

Кстати, сравнение геномов вирусов показало, что первый случай заболевания SARS-CoV-2 в мире произошел осенью, с сентября по ноябрь 2019 года, в Китае. После он быстро распространился практически по всему миру. А к концу февраля 2020 года сформировалось множество очагов заболевания, а его разнообразие достигло максимальных значений.

- Наше исследование показывает, что в начальный период эпидемии COVID-19 ни ВОЗ, ни правительства разных стран мира не смогли взять под контроль распространение заболевания, - отмечают ученые. - Мы наблюдаем картину, когда все особо важные решения по борьбе с пандемией принимались с опозданием на полтора - два месяца. Та же Всемирная организация здравоохранения объявила об угрозе пандемии 30 января 2020 года, когда она была в полном разгаре.

Еще один вывод, который значится в опубликованных материалах геномного исследования вируса – в России, как предполагают ученые, он обосновался раньше, чем мы привыкли думать - в феврале 2020 года. В нашей стране - два четко выраженных пика распространения геномов COVID-19.Первый – с февраля по начало марта 2020 года. Второй - с начала по середину апреля 2020 года ( речь идет не о количестве заболевших, а о генетическом разнообразии самого вирса - авт) .

«Мы предполагаем, что второй подъем связан с заносом новых генотипов россиянами, которые в этот период массово возвращались из-за границы», -значится в материалах исследования.

Карантин для туристов сработал только частично. Распространение вируса по всему миру по данным геномного анализа, который провели исследователи, произошло буквально за один месяц ( официально ВОЗ ставит планку 2,5 месяца).

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