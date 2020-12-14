Мошенник под видом майора МВД оформил на сибиряка кредит в 900 тысяч рублей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Хотел привезти из родного Таджикистана хорошего пекаря, нанять работящих продавцов, и думал о расширении своего скромного бизнеса, - грустно вздыхает 43-летний предприниматель из Читы Аминджон Каримов (имя и фамилия изменены, прим. ред.) Такие планы мужчина, у которого в столице Забайкальского края небольшой павильон со свежей выпечкой, строил на новый 2021 год. А вместо этого влез в огромные долги, и теперь не знает, на что содержать троих детей, и помогать родственникам на Родине.

- Все началось со звонка из банка, где я обслуживаюсь, - рассказывает корреспонденту "КП"-"Иркутск" Аминджон. – Женщина представилась, и сказала, что мошенники пытаются оформить на меня кредит. Я даже ей договорить не дал, сказал, что не верю. Бросил трубку.

Мужчина, разумеется, о подобных аферах слышал, а сам не сталкивался. Поэтому для полной уверенности решил заехать в банк, проверить, что деньги в безопасности.

- Консультант подтвердила, что звонили мошенники, - продолжает Аминджон. – А настоящие сотрудники банка на связь не выходили.

Аминджон выдохнул и отправился по делам. Только предприниматель отъехал от офиса, как раздался новый звонок. На дисплее смартфона высветился номер дежурной части УМВД России по Забайкальскому краю.

- Здравствуйте, Аминджон, с вами разговаривает майор полиции Егоров (фамилия изменена), - раздался строгий голос на том конце провода. – Сейчас я лично контролирую операцию по поимке мошенников. Ловим их на живца. А вы нам мешаете.

После этого сотрудник начал психологическую атаку на Аминджона.

- Почему вы не отвечаете на звонки сотрудников банка? – переходя на крик, продолжил полицейский. – Вы срываете нам всю операцию. Если мы их не поймаем, вам грозит уголовное дело. Вы что в тюрьму захотели? Легко загремите, как соучастник на срок от 5 до 18 лет!

Аминджон на это ничего не ответил. Признается, был настолько шокирован, что просто встал, как вкопанный с телефоном посреди улицы. Придя в себя, решил набрать номер, с которого только что звонил майор. А там звонкий женский голос, ответил ему заранее уже подготовленную фразу, которая звучала так: «Дежурная часть УМВД России по Забайкальскому краю, слушает».

- Ну, тут у меня ноги и подкосились, - говорит Аминджон. – Поверил, что это не шутки. А дальше произошло самое интересное. Думаете, у меня спросили номер карты? Нет! Женщина из дежурной части назвала лишь фамилию, имя. После чего попросила меня просто ответить: «Да». Я сказал. И тут мне пришло сообщение о том, что на мою карту зачислилось 900 тысяч рублей.

Нет, дарить почти миллион простому владельцу закусочной на расширение бизнеса, аферисты не собирались. Они вежливо попросили Аминджона снять наличку. А затем отправили номер счета, на который попросили перевести все 900 тысяч. Сказали, что на этом операция по поимке преступников будет завершена. Мужчина так и сделал.

- Когда деньги ушли, сказали разорвать и выбросить чек, - вздыхает Аминджон. – После этой просьбы у меня и начались сомнения. А эти гады еще предложили жизнь застраховать по скидке, мол, всего за 30 тысяч рублей. Я отказался. Вновь позвонил в свой банк, где и узнал, что все-таки попался. Кредит оформили на меня.

Аминджон до сих пор не может понять, откуда аферисты узнали его имя и фамилию? А главное, как подделали номер телефона отдела полиции? На второй вопрос у сыщиков уже есть ответ.

- Да, мошенники научились подделывать номера банков и даже дежурных частей полиции с помощью IP-телефонии, - комментируют в ГУ МЧС России по Забайкалью. – Аминджону преступники звонили из разных регионов страны. По факту возбуждено уголовное дело.

Впрочем, от этого многодетному отцу не легче. Помимо тех самых 900 тысяч под 12,9% годовых (!), ему нужно возвращать еще и свой кредит. Недавно предприниматель взял заем в 400 тысяч рублей на развитие бизнеса.

- Чтобы оформить займ, я два месяца бегал, оформлял бумаги, а тут просто на слово «Да» оформили. Как так бывает?!, - удивляется Аминджон. – Сейчас у меня доход в месяц – около 50 тысяч рублей, 17 из которых отдаю за свой кредит. От него я не отказываюсь. Как кормить детей на остатки? Платить пекарю, продавцу? Еще я родным в Таджикистан отправляю деньги, помогаю. В полиции сказали, что найти преступников сложно…

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