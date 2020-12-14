Пени за коммунальные долги возвращаются с 1 января 2021 года

Нынешней весной пандемия коронавируса сильно ударила по кошельку многих россиян, так что оплачивать услуги ЖКХ в силах были не все. Чтобы поддержать семьи, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями и другие незащищенные категории населения, Правительство РФ приняло решение с 4 апреля и до конца года не начислять пени за просрочку оплаты коммунальных платежей. Более того, не применять к неплательщикам самого жесткого «штрафа» - отключения горячей воды, электроэнергии или канализации. Это обязательное требование для всех ресурсоснабжающих организаций.

В Иркутской области один из поставщиков услуг - «Иркутскэнергосбыт», понимая непростую ситуацию этого года, ввел для своих клиентов дополнительную меру поддержки. Тем, кто оплачивал накопившуюся до 4 апреля задолженность по коммунальным услугам, списывали начисленные пени, а у кого такой возможности не было, могли оформить рассрочку платежа с минимальным первоначальным взносом сроком до 6 месяцев.

У жителей Иркутской области есть в запасе немного времени, чтобы оплатить коммунальные платежи или списать долги по пеням, что сегодня особенно актуально.

- Отмену начисления пени я называю социальной поддержкой, - говорит заместитель директора по работе с бытовыми потребителями «Иркутскэнергосбыта» Андрей Харитонов. - Кроме того, была отменена необходимость поверки приборов учета по истечении их срока. Это, в свою очередь, позволило жителям отложить процедуру, которая требует непременно очного посещения специалистов, и таким образом минимизировать контакты, что особенно актуально в период пандемии коронавируса.

- Меры по не начислению пеней вводились как раз для того, чтобы поддержать население, - поясняет генеральный директор СРО «Содружество ЖКХ» Михаил Дамешек. - И на том этапе они действительно были нужны. Все, кто хотел, воспользовались ими. Да, к сожалению, платежная дисциплина жителей снизилась, количество неплательщиков выросло. Благой целью воспользовались и недобросовестные жители, которые под любым предлогом ищут вариант не заплатить.

Но это уже другая история… И она в любом случае завершится не в пользу злостных нарушителей уже после 1 января.

Чтобы поддержать клиентов в трудный период, весной «Иркутскэнергосбыт» решил ввести свою меру социальной поддержки: при условии погашения всей суммы долга списывали пени, начисленные до 4 апреля. Этим воспользовались несколько тысяч жителей региона.

- Забегая вперед, добавлю, - продолжает Андрей Харитонов, - что в декабре мы решили повторить этот опыт под символичным названием «В Новый год без долгов». Принцип тот же: оплатите всю задолженность, и о пенях можно забыть.

Между тем через три месяца процент пеней может достигать размера банковского кредита.

Пени начисляются согласно п. 14 ст. 155 Жилищного кодекса РФ. В первый месяц штраф не начисляется. Далее схема следующая: с 31 дня просрочки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Начиная с 91 дня, пени оплачиваются в размере 1/130 ставки.

Так как же не попасть в финансовую кабалу? Во-первых, надо помнить, что платежку за ЖКХ собственник жилья получает в начале каждого месяца и до 10-го числа должен рассчитаться за коммуналку. Стоит отметить, что это придумали не ресурсоснабжающие организации, а опять же это требование федерального законодательства. По факту у потребителя есть два месяца, чтобы внести оплату без всяких иных обязательств. А во-вторых, если все же накопился долг, то ни в коем случае не надо молчать.

- Мы всегда идем навстречу, понимая, что все живем в одинаковых экономических реалиях, - подчеркивает Андрей Харитонов. - Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, то обязательно найдем вариант, удобный для всех. Один из самых распространенных примеров - рассрочка платежа. Достаточно направить заявление и оплатить небольшую часть задолженности, а основная сумма разбивается на несколько частей в течение шести месяцев. Кстати, чтобы подать такое заявление, необязательно ходить в офис. Сделать это можно через «Личный кабинет» или на сайт компании во вкладе «Физическим лицам» - «Направить документы онлайн».

Для наших клиентов доступны все способы оплаты, которые только существуют в современном мире. Это мобильное приложение «Иркутскэнергосбыт», «Личный кабинет» на сайте компании, автоплатеж, разные банки, вайбер-бот и другие платежные системы. Сейчас нет необходимости ходить в офис и тратить на это время, оплачивать можно из любой точки мира. Словом, было бы желание!

Но дело не только в желании. С 1 января возвращается довольно жесткая, зато самая действенная мера воздействия: отключение электроэнергии, горячей воды, канализации, либо холодной воды в частном секторе (в зависимости от того, за что не оплачивает собственник). Причем лишиться благ цивилизации уже можно, если размер долга составляет всего… двухмесячную сумму оплаты за ЖКХ, исходя из норматива. К тому же управляющая компания или поставщик услуг оставляет за собой право уведомления о предстоящем отключении любым способом - даже по голосовому сообщению, записанному на телефон. Лишь бы было подтверждение, что вас уведомили.

- Да, был период, некое послабление, но он заканчивается, потому что подъезды надо мыть, дома ремонтировать, котельные топить углем, воду очищать и подавать в дома, а еще платить зарплату людям, которые ежедневно добросовестно трудятся в коммунальной сфере, - заключает Андрей Харитонов. - Поэтому декабрь - это лучшее время, чтобы погасить долги и вступить в Новый год без них.