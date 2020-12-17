Названы причины землетрясения в Иркутске 17 декабря 2020

Названы причины землетрясения, случившегося ночью 17 декабря в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Неспокойный на Иркутске выдался конец года - ночью 17 декабря, в 1.43, город тряхнуло третий раз за месяц! Правда, на этот раз землетрясение было слабое, интенсивностью всего три балла. Поэтому многие его проспали, узнав о тряске лишь утром из новостей. А те, кто в поздний час еще бодрствовал, скорее, приняли легкое дребезжание за проезжающий вблизи дома крупный транспорт.

- Это афтершок, то есть отголосок от сейсмособытия, случившегося на Байкале 10 декабря, - поясняет «КП»-Иркутск директор Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук Елена Кобелева. - Но очаг у него сместился ближе к западу, то есть к нам. Надо отметить, что землетрясение происходит не в одной точке, а в разломе, который может тянуться хоть на 100 километров. Поэтому и толчки в разных местах.

Действительно, в прошлый раз эпицентр располагался в Кабанском районе Бурятии, а нынче - в Ольхонском районе Иркутской области. Сильнее всего подземные толчки ощутили жители поселка Бугульдейка, что на берегу Байкала. Там тряска была интенсивностью 4-5 баллов, когда люди просыпаются, а в домах качаются люстры, скрипят двери и окна.

- Связывалась с сотрудниками МЧС - успокаивают, что в Бугульдейке обошлось без последствий и разрушений, - продолжает Елена Кобелева. - Сколько будут продолжаться афтершоки? Этого точно никто не знает. Если образовывается новый разлом, то этот процесс может длиться годами. А если там просто скопилась энергия, то она выделится и все затихнет. Пока сложно сказать.

Кстати, а что насчет мощного землетрясения, что произошло вблизи Култука 22 сентября? Ждать ли отголосков от него? Ученые успокаивают: там зона уже сейсмически спокойная, то есть пока новых трясок не ожидается. Но, как ранее отмечали сейсмологи, - природа непредсказуема.

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