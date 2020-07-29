Лже - минер, сообщивший о бомбе на борту рейса Москва-Улан-Удэ, заплатит миллионный штраф

- Срочно задержите авиарейс Улан-Удэ - Москва, в самолете находится бомба, - такой тревожный звонок зафиксировали экстренные службы Бурятии 19 октября прошлого года. Правда, останавливать вылет было уже поздно: «Боинг» со 141 пассажирами уже был на пути в столицу.

Было принято решение об экстренной посадке лайнера в Красноярске. Около получаса самолет кружил над городом, вырабатывая топливо. И уже когда борт сел, пассажиров эвакуировали, а взрывотехники готовы были приступить к работе, пришло сообщение из столицы Бурятии – «минер» задержан и пишет объяснение, угрозы нет.

- 43-летний москвич опаздывал на рейс и попытался задержать его таким странным способом, - рассказали "КП"-Иркутск сотрудники Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте.

Пассажир рассчитывал, что его не найдут и не накажут. Но сообщение о теракте – это не детские шалости, за такие «шутки» предусмотрена серьезная статья в Уголовном Кодексе.

– Суд назначил ему наказание в 3 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком 4 года, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Так «смекалка» при опоздании на рейс обернулась для москвича уголовным сроком. Но не только. Авиакомпания, которая вынуждена была пойти на дополнительные расходы из-за незапланированной посадки, пассажиры, опоздавшие на важные встречи – все потребовали возмещения убытков. И теперь несостоявшийся пассажир выплатит еще и 870 тысяч рублей.