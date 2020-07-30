Русский след в Нью-Йорке

С огромным успехом наши артисты выступают с национальными танцами, гастролируют по всему миру. Несмотря на то что русская культура сильно отличается от американской, в Нью-Йорке есть островок русского фольклорного танца - ансамбль народного танца «Барыня». В коллективе его отличает владение «ползунком», «закладками» и множеством трюков «низа».

В творческой беседе Константин Тулинов рассказал, как переехал за океан, чтобы сохранить и развить традиции народного танца на новой земле.

- Константин, Вы кардинально изменили свою жизнь, переехали в Нью-Йорк. Что Вы приобрели для себя, находясь вдали от своего дома?

- Границы уже давно открыты, артисты путешествуют по всему миру. Это огромное счастье, что система театров и коллективов иная. Сейчас танцовщики стали получать творческую самостоятельность, рассматривают двухлетние контракты, переходят в ту или иную компанию, которая им интересна в определенный период жизни. Я много работал в России. Мой переезд связан с желанием выйти из зоны комфорта, попробовать показать другой стране, другому зрителю наше искусство народного танца. Ведь любую коммуникацию можно начать с искусства без перевода. Здесь я приобрел большой опыт и продолжаю его накапливать. Танцевать в разных штатах на больших и камерных концертах, на частных мероприятиях – это очень мобилизует, учит и раскрывает тебя как профессионала.

- Расскажите о Вашем детстве. Осуществились ли мечты?

- С детства я был очень увлечен танцем. Учась в училище, мы танцевали два-три раза в неделю, и это было волнительно и очень вдохновляло. Много смотрели записей. Особенно мне полюбились выступления River dance и Notre Dame. Хотя поначалу, когда я только начал заниматься, было трудно дождаться танцев. В кружке при Доме пионеров мы приплясывали немного. В детской группе при Академическом народном хоре имени Веревки, известнейшем украинском ансамбле, мы уже танцевали, но надо было идти учиться, получать специальное образование. И вот школа искусств, где ты должен ходить на уроки сольфеджио, разучивать кадрили на историко-бытовом танце, стоять каждый день лицом к станку, даже не к зеркалу. Я уже был «отравлен» танцем, мне хотелось уже что-то исполнять, а в школа было другое: танцевальные фигуры, новые движения и бесконечное повторение, повторение. Но без этого никак не обойтись. Все это пригождается в работе.

- Кто решил Вас отдать в танцы?

- Мои мама и папа – инженеры. Только мамин двоюродный брат имеет отношение к танцу. Несмотря на то что ему уже 40 лет, он в отличной физической форме и блестяще танцует танго и вальс. Мама очень любила танцы, и с ее легкой руки я пошел заниматься танцем - вначале для общего развития, а потом уже получать будущую профессию. В городе Старый Оскол я начал заниматься в местной школе искусств, потом - в колледже, а позже в педагогическом университете.

- Бывало ли у Вас чувство сомнения в выбранной профессии?

- Как ни странно, только когда учился. У меня были сомнения в своих силах, способностях, наличии таланта. На 3-м курсе меня очень терзали мысли о будущем. Я думал, что надо идти в серьезную профессию вроде программиста, экономиста или юриста, о которых ничего толком не знал. Но все изменила поездка в Италию на гастроли. Две недели мы были там, и стало ясно, почему нашу культуру так везде любят. Решил для себя, что смогу достойно демонстрировать ее зрителям. Я видел, как исполняют народные танцы итальянцы. У них схожий с нами темперамент: они страстно любят танцевать и умеют быть счастливыми даже в мелочах.

- Спутник любого артиста - волнение. Как Вы с ним справляетесь?

- Принимая участие в конкурсах и фестивалях, я много раз испытывал разные степени волнения. Даже несмотря на то что у меня уже есть богатейший опыт выступлений на больших и малых площадках, волнение присутствует. Это, как мне кажется, важный компонент в успехе исполнения, в его таинстве, можно сказать. То есть это как большой вздох перед тем, как ты выйдешь на сцену, чтобы увидеть темноту, где тысячи глаз устремлены на тебя, и почувствовать: здесь и сейчас мое время, моя сцена, мой момент. И тогда все переживания сходят на нет, ты получаешь удовольствие от танца, сливаешься с музыкой, вкладываешь себя в движения.

- Расскажите про ваш коллектив.

- Коллектив «Барыня» базируется в Нью-Йорке. Мы очень много гастролируем. Наш художественный руководитель Михаил Смирнов - очень деятельный человек, который держит нас в форме, вдохновляет, учит быть артистами. Он может позвонить нам вечером и сообщить, что на следующий день мы вылетаем в другой штат на выступление. Выступаем мы не только на танцевальных фестивалях и гала-концертах, но и в честь разных праздников. В репертуаре есть украинские, еврейские, русские танцы, которые мы с удовольствием исполняем. На национальных американских праздниках нам тоже есть чем блеснуть - культурный обмен здесь существует вне всяких политических разногласий. Также в программе наших выступлений есть казачьи, татарские, цыганские танцы, которые имеют большой успех у зрителя. Костюмы и интересная хореография с техническими и художественными элементами, соответствующими характеру танца, очень нравятся публике. Безумно приятно, когда после выступлений подходят люди и говорят слова благодарности. Я понимаю, что мой труд имеет ценность и оказывает влияние на восприятие нашей культуры в Америке. Это важно - оставить след и внести свой вклад в будущее мирового искусства.

Беседовала Елизавета ТАРАНДА.