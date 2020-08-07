Продуктовая корзина в Иркутске за полгода подорожала на 381 рубль

Сытно, вкусно, да еще и экономно накормить семью - задачка непростая. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сытно, вкусно, да еще и экономно накормить семью - задачка непростая! Каши и супчики, молочка и яйца, мясо, свежие овощи и фрукты, сладости к чаю - меню-то хочется разнообразное. Летом минимальная продуктовая корзина на одного человека в Иркутске стоит 4870,32 рубля. За полгода она подорожала на 381 рубль. За счет каких продуктов? Выясним!

Итак, с января по июнь прибавила в стоимости говядина - с 343 до 357 рублей за килограмм, пшеничный хлеб - со 105 до 110 рублей (тоже за кило), гречка - с 57 до 79, картофель - с 27 до 51 рублей. Масло сливочное подорожало с 631 до 655 рублей, сахар - с 38 до 42, яблоки - со 132 до 173 рублей. Это данные Иркутскстата, конечно, усредненные. В торговых точках цены сильно разнятся. В супермаркетах провизия подороже, зато бывают скидки и акции, в дискаунтерах - дешевле, но там меньше выбора. На рынках и в специализированных ларьках, где торгуют только молочкой, мясом или овощами-фруктами, тоже можно сэкономить.

Но в целом нагрузка на кошелек стала больше. Почему? Повлиял коронавирус?

- Во многом да, - соглашаются в одной из крупных сетей супермаркетов Иркутска. - Например, во время самоизоляции люди запасались продуктами, был ажиотаж на гречку, лимоны и другие продукты, поэтому цены на них скакали. Фрукты и овощи дорожали, поскольку в начале года прекращалась поставка с Китая, и пришлось налаживать закупку из других стран: Египта, Турции, Пакистана, Марокко, Ирана, Белоруссии. Влияет на их стоимость и смена сезонов.

А еще во время пандемии из-за перекрытия границ и сокращения поставок в Иркутске подорожали импортные товары: растворимый кофе - с 2361 до 2473 рубля за кило, а черный байховый чай - с 547 до 585 рублей. Поднялась закупочная стоимость зерна, хлебобулочных и кондитерских изделий, макарон.

- На самом деле, из-за коронавируса цены на продукты в Иркутске поднялись не так сильно, как могли бы - ведь во время карантина повсюду дорожало производство товаров и логистика, какие-то предприятия и вовсе простаивали, - комментирует маркетолог Павел Чебунин. - Стоит ли опасаться дальнейшего повышения ценников из-за коронавируса? Думаю, нет. Люди уже более спокойны, поэтому не станут снова массово сметать с полок товары первой необходимости, как это было весной. Тогда цены «прыгали» из-за высокого спроса. Ну и, разумеется, не забываем про инфляцию. Она влияет на стоимость товаров сильнее, чем пандемия.

Так что спешим успокоить хозяек: некоторые продукты в Иркутске за последние полгода даже подешевели. Например, яйца - с 69 до 56 рублей за десяток, куры - со 192 до 173 рублей за кило, молоко стерилизованное - с 80 до 78 рублей. Почему? Благодаря местным производителям, поясняют специалисты.

КОМПЕТЕНТНО

Надежда ГРОШЕВА, декан Сибирского-американского факультета ИГУ, доктор экономических наук, доцент:

С 1 января поднялся НДС

- Учитываем еще несколько экономических факторов. Так, с 1 января поднялся налог на добавленную стоимость, и это тоже сказалось на продуктовой корзине. Кроме того, усилен контроль за сбором налогов: посредники товара их платят лучше, но конечная цена повышается. И последнее. Некоторые продукты дорожают из-за того, что больше внимания уделяется качеству - их вносят в специальную базу, по которой можно отследить, откуда поэтапно поставляется товар.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Цены заморожены до октября

Из-за коронавируса в Иркутской области до октября заморозили цены на насущные продукты. Хлеб, куры, колбаса, молоко, сметана, кефир, масло сливочное, яйца куриные, продукция переработки, соль, мука, макароны, йогурты, чай, кофе, соки - эти товары (не все подряд, а определенные марки, местных производителей) легко можно найти по акции.

- Ситуация с ценами стабильная, - отметили в правительстве Приангарья. - По итогам первого полугодия регион занял третье место в Сибири и 13-е место в России в рейтинге наименьшего роста цен на продукты.

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