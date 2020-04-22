Почему в пандемию коронавируса в Сибири подорожали овощи и фрукты

Килограмм лимонов за 480 - 500 рублей - витамины во время пандемии коронавируса чуть ли не на вес золота. В магазинах, супермаркетах и даже у частных торговцев в Иркутске дешевле не найти, хотя прилавки буквально ломятся от желтеньких. А ведь еще в марте лимоны обходились сибирякам в два раза дешевле: около 250 рублей за кило.

Лимоны подешевеют

- Думаете, нам самим нравится такие ценники рисовать? - возмущенно машет руками продавец в крохотной восточной лавке овощей и фруктов (килограмм лимонов из Турции он продает за 499 рублей, не торгуясь даже с постоянными покупателями). - Это все поставщики виноваты: они цены задрали, а нам теперь окупать затраты. Надо жалобу на них куда-нибудь написать!

Иркутские поставщики в свою очередь тяжело вздыхают.

- Мы, например, напрямую в Иркутск лимоны не возим, - говорят на местном складе овощей-фруктов. - Они идут из Турции, Египта и Африки сначала в Москву, только потом - к нам. Вот в столице их стоимость и подняли!

В общем, цепочка длинная: сначала лимоны дорожают у всех поставщиков по очереди, а затем и в магазинах, где пытаются отбить их стоимость. Но почему цены взвинтили именно на лимон? Причины две: высокий спрос и недостаток товара на рынке. С ажиотажем на этот фрукт все понятно: в условиях режима самоизоляции люди пытаются поддержать иммунитет витамином С. Но о каком дефиците речь, если лимоны есть в каждом магазине?

- На самом деле лимон подорожал из-за… яблок, - озвучивает версию представитель одной из крупных оптовых компаний по продаже фруктов и овощей в Иркутске Станислав. - Прошлым летом запретили ввозить в Россию китайские яблоки, и тогда, чтобы компенсировать убытки, Поднебесная начала поставлять нам огромное количество лимонов и апельсинов. Цены на них рухнули. Но в начале 2020 года ввоз цитрусов из Китая тоже прекратили, а начали больше поставлять их из Турции. В условиях пандемии лимонов стало не хватать, отсюда и скачок цен.

Поясним: косточковые и семечковые (яблоки, груши, сливы, нектарины, абрикосы, персики, ягоды, а затем и цитрусы) Россельхознадзор запретил завозить из Китая из-за того, что на них нашли опасные «карантинные объекты» (это могли быть жучки-вредители, сорняки, бактерии). В ведомстве отмечают, что Поднебесная - это все-таки один из основных поставщиков фруктов и овощей в Россию, поэтому ограничения временные. Если китайцы будут выращивать, хранить и упаковывать товары по всем правилам, торговля восстановится. А вот китайские перцы, пекинскую капусту, чеснок, помидоры, огурцы и имбирь возят к нам свободно. Поэтому на тот же имбирь, несмотря на ажиотажный спрос во время пандемии, цены быстро выровнялись - сейчас корень стоит около 300 рублей за кило.

- Хорошо, если бы Китаю официально позволили поставлять все фрукты уже во время пандемии, - говорит Станислав. - А то многие поставщики сейчас идут на хитрость: продают китайские лимоны под видом тайских. Кстати, по этой причине цены уже стали снижаться. Ну и к тому же начинается сезон турецких цитрусов. Рынок восполняется, и скоро цены на лимон перестанут бить по кошельку.

Ну а жителям севера Приангарья свежие витамины сейчас обходятся даже дешевле, чем иркутянам. Например, в поселке Мама, что в Мамско-Чуйском районе, лимоны стоят, как и до пандемии: около 250 рублей за кило. И это удивляет, ведь на доставку продуктов в отдаленные территории, как правило, тратится больше средств.

- Дело в том, что в наших магазинах все еще распродают лимоны, завезенные в конце марта - начале апреля, - объясняют в сельской администрации (продукты им доставляют нечасто, но крупными партиями в самолетах или фурах). - Тогда у поставщиков лимоны еще не были такими дорогими. Поэтому местным предпринимателям нет нужды повышать цены - их затраты и так окупятся.

Надо сказать, что лимоны не входят в список продуктов первой необходимости, поэтому цены на них власти не сдерживают.

Особенно подорожали лимоны.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сезонная история и самоизоляция - причины

Ладно, лимоны. Но остальные фрукты и овощи тоже подорожали на 8 - 11%, а капуста и вовсе на 20%. Это данные правительства Иркутской области. Если побродить по магазинам и прицениться, можно выбрать свежие витамины подешевле: яблоки стоят от 130 рублей за кило, огурцы - от 100 рублей, лук и морковь - от 40 рублей, картофель - от 27.

Тут, как поясняют специалисты, нужно учитывать сезонный фактор. Весной в хранилищах заканчиваются запасы, выращенные в прошлом году в Иркутской области. Речь как раз о самом насущном: капусте, морковке, картошке, луке. Новый урожай, выращенный в теплицах, обходится дороже, как и привозные овощи из Казахстана, Узбекистана, Китая. А к осени, когда соберут местный урожай, цены снова упадут.

- Овощи подорожали бы и без коронавируса, но сейчас рост стоимости будет значительнее, - уверяет представитель одной из крупных оптовых компаний по продаже фруктов и овощей в Иркутске Станислав. - В связи с коронавирусом добавились еще два фактора. Первое - на границах с Китаем и Казахстаном усилен контроль для грузового транспорта. Товары и документы максимально тщательно проверяются, а машины проходят санитарную обработку. Из-за этого фуры медленнее пересекают границу и поставки сокращаются в разы. Второе - поставщики боятся, что в условиях самоизоляции не распродадут весь товар. Надо учитывать, что сейчас закрыты рестораны, гостиницы и санатории, а это большой объем потребления. Чтобы не выбрасывать потом оставшиеся продукты, поставщики закупаются понемногу. Из-за этого также возникает дефицит.

Фруктов сезонное подорожание не касается, но объем поставок к весне тоже сократился.

- Причина, скорее всего, как раз в запрете на ввоз косточковых, семечковых и цитрусовых из Китая, а не в коронавирусе, - комментирует и. о. начальника отдела карантина растений Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Елена Васильева. - Но снижение поставок незначительное, поскольку взамен китайских привозят фрукты из ближнего зарубежья: Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и других стран. Те же груши в магазинах можно найти, например, из Аргентины. Коронавирус внес свои коррективы только в завоз экзотических фруктов и овощей. Авокадо, ананасы, манго, папайя, маленькие бананы обычно доставляют из Таиланда на пассажирских самолетах, а сейчас авиасообщение приостановлено. Поэтому если в прошлом году в апреле в Иркутск завезли 4,5 тонны тайских фруктов, то в этом году - всего 1,5 тонны (эвакуационными авиарейсами). Но в местных магазинах и так нет ажиотажа на экзотику, поэтому дефицит нам не грозит.

Поставщики тоже успокаивают: несмотря на небольшое сокращение поставок ничего, кроме лимона, так сильно не дорожает. Тем более что уже в мае начинается сезон фруктов, и тонны свежих витаминов повезут из стран СНГ.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Павел ЧЕБУНИН, маркетолог:

Скачок цен при ажиотаже - закономерность

- Подорожание лимонов - это нормальная рыночная ситуация. Люди услышали, что якобы лимоны помогают от коронавируса, и бросились скупать. Если бы магазины не отреагировали на ажиотажный спрос и не повысили цены, то лимонов на прилавках не осталось бы совсем. Так что 500 - 600 рублей за килограмм - это скорее накрутка за желание купить товар, а не за потребность в нем. Стоимость тех продуктов, что действительно в первую очередь необходимы людям, контролируют власти. А насчет лимонов беспокоиться не стоит: пройдет неделя-две, и они снова подешевеют, потому что предприниматели быстро реагируют на спрос и стремятся, чтобы прибыльный товар был в наличии.

КОМПЕТЕНТНО

Лина ХИЛТУХИНОВА, эпидемиолог:

Имбирь и лимон не лечат коронавирус

- Ажиотаж на имбирь и лимон начался из-за заблуждения, что якобы эти продукты эффективны при лечении коронавируса. Но Всемирная организация здравоохранения призывает не верить в это. Да, имбирь - это источник витаминов В, Е и С, но даже в 100 граммах корня содержится всего 2 - 5% суточной нормы полезных веществ. Так много имбиря съесть невозможно, начнется сильное жжение во рту и в желудке. Более того, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта он нежелателен. Что касается лимона, то он, конечно, повышает иммунитет за счет витамина С, но не всегда полезные свойства в нем сохраняются - все зависит от того, как его хранили. Так что не стоит налегать на эти продукты.

Чем подкрепить иммунитет? Самое главное - питаться сбалансированно, чтобы в рационе присутствовали белки, жиры и углеводы. А еще в вашем меню обязательно должны быть свежие овощи и фрукты (не менее 300 - 400 г в день). Пейте много чистой воды, а не чая или кофе, не налегайте на сладости. Курить и употреблять алкоголь также крайне не рекомендуется, чтобы не подрывать иммунитет. Все это поможет вам поддержать общее состояние здоровья и противостоять пандемии.

Интриги меня выводят из равновесия. Но политика без этого невозможна 00:00 00:00

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