Из-за большого спроса лимоны и имбирь в Иркутске могут подорожать в 2-3 раза

Весна и так - сезон простуд, а тут еще и коронавирус нагрянул. Неудивительно, что сибиряки стремятся подкрепить иммунитет. В Иркутской области и Бурятии сметают с прилавков лимоны и имбирь, чтобы дома заваривать витаминный чай.

- Эти товары в наших супермаркетах закончились. Дело в том, что спрос возрос, а предложение на рынке пока низкое, у поставщиков резко подскочили цены: на лимон - почти в 2 раза, а на имбирь - в 3 раза, - поясняют в сети супермаркетов «Слата» Иркутска. - Южно-Африканская республика из-за смены сезонов только начинает завозить лимоны, а на таможне со стороны Китая, откуда в основном поставляют имбирь, временно не хватает транспорта для доставки из-за изменений в визовой системе.

Любителей свежих витаминов успокаивают - в начале следующей недели имбирь снова появится на прилавках супермаркетов. Но, увы, ценники могут взлететь с 280 до 800-900 рублей. Лимоны поступят в течение 11 дней. Как изменится их стоимость - пока вопрос. В течение марта они обходились примерно в 170 рублей (турецкие) и 206 рублей (из Марокко).

- Местные жители обращаются по поводу роста цен на лимоны и имбирь, - отмечают в правительстве Иркутской области. - Но эти виды продуктов не относятся к категории первой необходимости и являются импортными, цена на них зависит от ситуации на валютном рынке.

А за стоимостью и наличием в магазинах самых основных продуктов специалисты внимательно следят. Дефицита и скачков цен нет.

Сбалансированное питание - вот залог хорошего иммунитета.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Эпидемиолог, заместитель главврача по управлению качеством и безопасностью медицинской деятельности ГАУЗ «Городская поликлиника № 6» Улан-Удэ Лина ХИЛТУХИНОВА:

Имбирь и лимон не лечат коронавирус

Ажиотаж начался из-за заблуждения, якобы имбирь и лимон эффективны при лечении коронавируса. Всемирная организация здравоохранения призывает в это не верить. Да, имбирь – это источник витаминов В, Е и С, но даже в 100 граммах корня содержится всего 2-5% суточной нормы этих витаминов. Такое количество имбиря съесть невозможно, он вызовет жжение во рту и в желудке. Более того, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта он может быть противопоказан. Лимон повышает иммунитет за счет витамина С, но не всегда полезные свойства в нем сохраняются. Так что не стоит слишком налегать на эти продукты.

Чем же подкрепить иммунитет во время карантина? Самое главное - сбалансированно питаться, есть овощи и фрукты (300-400 граммов в день) и пить много чистой воды. А еще важно сократить сладости в рационе, не курить и не употреблять алкоголь. Это поможет противостоять пандемии.

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