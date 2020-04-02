Ажиотаж на доставку продуктов из магазинов в Иркутске: заявки ставят в очередь на 1 - 3 дня вперед

Иркутяне ринулись штурмовать интернет-магазины! Пока в регионе действует режим самоизоляции из-за коронавируса, намного спокойнее заказать доставку продуктов на дом, чем бродить по супермаркетам, пусть и значительно опустевшим. А торговые сети открыто заявляют, что с наплывом заявок не справляются.

- Привезете сегодня заказ в микрорайон Березовый? - с надеждой звоню в специализированный интернет-магазин продуктов в Иркутске. - Мне много-то и не надо: пару пачек макарон, бутылку растительного масла, чаю да печенья.

- Сегодня точно нет! - с ходу огорошили операторы. - Ждите завтра или послезавтра. Сами не знаем, когда сможем доставить. Очередь, сами понимаете!

- А продукты за это время со складов не сметут? - волнуюсь я.

- Нет, можете не паниковать. Запасов хватит на всех!

Что ж, ответили, и на том спасибо. В других службах доставки супермаркетов вообще по полчаса общаешься с автоответчиком, и это притом что далеко не каждая сеть предоставляет такие услуги. Самые крупные гипермаркеты, например, вообще на такой сервис не заточены. Всего 5 - 6 сетей готовы обеспечить продуктами на дом. Видимо, поэтому итог моих звонков один: «Перегружены, заказы принимаем на следующий день». Но есть-то хочется сегодня! Единственный вариант - искать свободные окошечки. «Ближайшее время доставки продуктов - с 19 до 21 часа». Бинго! На пятом по счету сайте я встала-таки в очередь. Скорее оформляю заказ.

Дефицита продуктов в магазинах и на складах нет.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Приносим извинения за возможные неудобства, - комментируют в сети супермаркетов «Слата» Иркутска. - Спрос на доставку еды у нас подскочил: если раньше поступало 20 - 50 заявок в день, то сейчас - больше 250! С момента введения режима самоизоляции заказов стало больше в 3,5 раза. И мы ждем, что цифры еще увеличатся. Как будем решать проблему? Увеличим команду сборщиков заказов и курьеров, а два супермаркета переоборудуем: они станут магазинами без покупателей, торговый зал перестроится в склад, где будут собираться онлайн-заказы. Это улучшит скорость и качество сервиса».

Заявку оформлять несложно - на сайтах есть каталоги продуктов. Набираете виртуальную продуктовую корзину, узнаете примерные сроки доставки, а оплатить можно непосредственно курьеру. Или пакеты с едой оставят у квартиры, а вы переведете деньги через банковский счет, если такая услуга предусмотрена в онлайн-магазине. Цены те же, что и в магазине. Скидки и акции, что важно, сохраняются. Доставка по Иркутску обойдется в 100 - 150 рублей, а провизию на сумму от 800 рублей некоторые магазины привезут бесплатно. О рационе можно позаботиться заранее, заказы принимаются на неделю вперед.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В супермаркет не пускали покупателей без масок

Не все ушли в онлайн-магазины. Пожилые люди, как обычно, ходят по супермаркетам с авоськами. Напомним, время с 9 до 11 утра выделили специально для пенсионеров, чтобы те выбирали продукты спокойно, без толкотни и риска подхватить заразу. Продавцов стараются обеспечить медицинскими масками, усилена дезинфекция. Покупателей просят соблюдать дистанцию в 1,5 метра. В одном из супермаркетов Иркутска даже перестарались с мерами безопасности: не пускали покупателей без защитных медицинских масок. Горожане пожаловались на ситуацию в Службу потребительского рынка и лицензирования региона. Персоналу магазина пояснили, что маски - это рекомендация, а не обязанность.

КОНКРЕТНО

Лимон и имбирь подорожали

Самые ходовые товары для лечения простуды – лимон и имбирь нарасхват. Иркутяне жалуются на горячую линию, что именно эти витамины в свежем виде дорожают.

- Лимон и имбирь не относятся к продуктам первой необходимости и являются импортными, цена на них зависит от ситуации на валютном рынке, - комментируют в Службе потребительского рынка и лицензирования Приангарья.

В целом спрос на бакалею, консервы и средства личной гигиены не подскочил. Дефицита нет, поставки идут бесперебойно, запасов в торговых сетях достаточно. Более того, одна из крупных сетей супермаркетов Иркутска в четыре раза увеличила на складах запасы самого важного: круп, макарон, масла, сахара, муки, туалетной бумаги и средств личной гигиены.

В Иркутске начали штрафовать нарушителей режима самоизоляции. На улицах дежурит полиция. Число заболевших коронавирусом в регионе растёт. 00:00 00:00

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