Двух жителей Иркутска оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Двух жителей Иркутской области оштрафовали за нарушение режима самоизоляции. Прилетев из стран неблагополучных по коронавирусу, они не стали сидеть дома 14 дней на карантине, как положено по закону, а продолжили вести привычную жизнь.
Стоит отметить, что рейды по выявлению недобросовестных "путешественников" проводятся регулярно сотрудниками Роспотребнадзора и полиции.
«Кроме того, составлено еще 16 протоколов об административных правонарушениях в отношении лиц, нарушивших режим самоизоляции по прибытию из-за рубежа», - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.
На рассмотрении также находятся еще 36 материалов. Специалисты напоминают, что за нарушение самоизоляции жителей региона ждет административная, а в некоторых случаях даже уголовная ответственность.
Пассажиров рейса Пхукет — Иркутск сегодня направят в обсерватор. В регионе введен режим самоизоляции из-за коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU