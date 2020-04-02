2 Апр 2020 2020-04-02T10:37:01+03:00

Двух жителей Иркутска оштрафовали за нарушение режима самоизоляции Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Двух жителей Иркутской области оштрафовали за нарушение режима самоизоляции. Прилетев из стран неблагополучных по коронавирусу, они не стали сидеть дома 14 дней на карантине, как положено по закону, а продолжили вести привычную жизнь.

Стоит отметить, что рейды по выявлению недобросовестных "путешественников" проводятся регулярно сотрудниками Роспотребнадзора и полиции.

«Кроме того, составлено еще 16 протоколов об административных правонарушениях в отношении лиц, нарушивших режим самоизоляции по прибытию из-за рубежа», - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

На рассмотрении также находятся еще 36 материалов. Специалисты напоминают, что за нарушение самоизоляции жителей региона ждет административная, а в некоторых случаях даже уголовная ответственность.

Пассажиров рейса Пхукет — Иркутск сегодня направят в обсерватор. В регионе введен режим самоизоляции из-за коронавируса. 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU