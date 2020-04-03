2020-04-03T06:12:59+03:00
Здоровье

Восьмой случай коронавируса в Иркутске: мужчина заразился в городе

Восьмой случай заражения коронавирусом зафиксирован в Иркутске 3 апреля
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Восьмой случай коронавируса в Иркутске: мужчина заразился в городеВосьмой случай коронавируса в Иркутске: мужчина заразился в городеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Восьмой случай заражения коронавирусом в Иркутске зафиксирован 3 апреля. Зарегистрирован положительный тест коронавирусной инфекции у иркутянина, который вообще не вылетал за границу. Сейчас он находится в инфекционной больнице.

- Мужчина за последнее время никуда не ездил, заразился коронавирусом он в Иркутске, - подтвердили корреспонденту «КП-Иркутск» в пресс-службе минздрава Иркутской области.

Не исключено, что число заболевших пополнится, так как 2 результата сейчас перепроверяются в новосибирском "Векторе". (данные обновляются). В Иркутской области проведено 5726 тестов, из них 415 за последние сутки. На самоизоляции находятся 8 238 человек.

Добавим, что в Иркутске сейчас идет масштабная дезинфекция - очищают парки и скверы, обрабатывают с хлорсодержащими веществами общественный транспорт, подъезды и лифты многоэтажек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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