Сибиряки во время карантина с балкона спели для соседей песню «Батарейка»

Даже те иркутяне, которые послушно соблюдают самоизоляцию, постепенно устают тихо сидеть в квартирах перед телевизором. Но нарушать карантин и выходить на улицу не решаются. Да и зачем, если можно найти веселое занятие прямо на своем балконе. Вот и жители многоэтажки на улице Дальневосточной решили взбодриться сами и соседей порадовать. Для всех выглядывающих из окон зрителей «джаз-бенд» со второго этажа устроил бесплатный концерт. Трое мужчин не просто решили погорланить, а установили аудио систему и спели в профессиональные микрофоны. То, как вокалисты-любители исполняли бессмертный хит группы «Жуки» «Батарейка» слышно было на весь двор.

Соседи повылазили из окон и начали снимать импровизированный концерт. Правда, в группу «Инцидент Иркутск» в соцсетях соседи выложили лишь кусок видео. Но в комментариях жильцы дома написали, что концерт был большой.

- Слышал, как они еще группу ДДТ пели, - пишет один из подписчиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/770588" frameborder="0"></iframe> Иркутяне поют песни на балконах во время карантина.Видео: "Инцидент Иркутск"

Несмотря на то, что некоторые пользователи соцсетей в комментариях намекнули на то, что иркутские певцы просто взяли пример с жителей Италии, которые во время карантина также выходят на балконы квартир, играют на гитаре, поют песни, большинство задумку сибиряков все же оценили.

- Молодцы ребята, главное держаться, - пишут иркутяне, и признаются, что хотят себе таких соседей. – Да что унывать, надо же хоть как то веселиться.

Будут ли музыкальные ребята с Дальневосточной устраивать еще концерты по заявкам, пока неизвестно. Но учитывая то, что карантин продлили на целый месяц, время подобрать новый репертуар, порепетировать и дать несколько выступлений, у них есть.

Кстати, на балконы потянуло не только любителей музыки. Еще бы, ведь в Иркутске солнце пригрело до +15 градусов. Житель улицы Розы Люксембург с балкона из дома напротив, сфотографировал полуобнаженную любительницу селфи, и даже в шутку выставил свою квартиру на продажу.

- Продаю квартиру, вид из окна отличный, - подписал пост иркутянин. - Красивая полуобнаженная девушка часто делает селфи на балкон.

Ну а в Шелехове на пятый день карантина, мужчина вышел на балкон в шортах, футболке и конечно в маске, чтобы протереть окна. Но в итоге, решил бросить это занятие, не удержался и пустился в пляс прямо без музыки. И конечно попал в объектив камер соседки из дома напротив.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Восьмой случай коронавируса в Иркутске: мужчина заразился в городе (Подробности)

Сибиряк установил на машине солнечную электростанцию и спрятался от коронавируса на Байкале (Подробности)