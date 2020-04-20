Яйца, хлеб и крупы подорожали в Иркутске на 5%

Пустых полок в магазинах Иркутска, к счастью, нет. Как и ажиотажа с закупкой туалетной бумаги и гречки, как было в марте. Поставки в магазины идут бесперебойно, все товаров в изобилии, покупатели успокоились. Однако ценники на продукты все-таки изменились.

Так, на 20% подорожала капуста, на 8 - 11% другие овощи и фрукты. И это понятно: весной, когда до нового урожая еще далеко, свежие витамины всегда в цене. Но ведь еще на 5% подорожали яйца, хлеб и крупы! А это уже наценка производителей, в том числе и местных.

Причина в том, что затраты на производство растут, сырье дорожает. А в то же время доходы у многих сибиряков падают из-за коронавируса. Чтобы стоимость продуктовой корзинки не била по карману, власти и представители торговых сетей договорились заморозить до августа цены на самые основные продукты. Какие именно - решится в ближайшее время.

- Кризис пустых полок и ажиотажного спроса преодолен, - заявил временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. - Однако для сохранения социальной стабильности и в условиях угрозы распространения коронавируса важно не только обеспечить население продовольствием и товарами первой необходимости в достаточных объемах, но и не допустить роста цен и спекуляций.

Товары, которые не будут дорожать до конца лета, на прилавках магазинов отметят специальными ценниками. Плюс ко всему власти ежедневно отслеживают, не накручивают ли стоимость продуктов. Служба потребительского рынка и лицензирования анализирует цены и запасы 52 товаров. Пока резких скачков цен не заметили.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Надежда ГРОШЕВА, доктор экономических наук, доцент, декан САФ ИГУ:

Разрушается логистика

Есть сезонные колебания цен. Например, те же яйца традиционно дорожают к Пасхе. Надо учитывать и валютные колебания. Так, рубль упал, и из-за этого объективно товары стали дороже. Но хуже всего, конечно, разрушение отлаженной логистики - как международной, так и внутри страны. Во время режима самоизоляции часть компаний не работает, отменены рейсы, сократились перевозки. Соответственно, те товары, что остались на рынке, стоят дороже. Однако замораживать цены стоит крайне осторожно, потому что есть стоимость производителя, а есть наценка торговой сети. Если заморозить ценник в магазине, а поставщик поднимет стоимость своего товара, то магазин не будет его брать. Важно, чтобы регулирование было продуманным.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

Третий пациент с коронавирусом умер в Иркутске

Увы, статистика, связанная с коронавирусом в Иркутской области, с каждым днем растет. Инфекция подтверждена, по данным оперативного штаба на утро 20 апреля, уже у 75 пациентов. Из них 59 человек сейчас лежат в больницах, в том числе несколько из обсерваторов - это транзитные пассажиры, кто недавно вернулся из-за границы и остался в нашем регионе на карантин. Умер третий пациент с коронавирусом - 59-летняя женщина.

Но есть и положительные данные: из общего числа заболевших 13 жителей региона победили инфекцию и выписались. На карте распространения коронавируса в Приангарье отметились уже 11 территорий, и больше всего подхвативших заразу в Иркутске. Поскольку среди заболевших есть не только туристы, но и те, кто заболел после контакта с зараженными, особенно важно соблюдать режим самоизоляции. Напомним, в нашем регионе он продлен до 26 апреля. Нарушителям грозит штраф до 30 тысяч рублей.

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