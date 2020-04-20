2020-04-20T14:12:58+03:00
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Иркутской области выросло до 75

13 человек вылечились от коронавирусной инфекции
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Число заболевших коронавирусом в Иркутской области выросло до 75Число заболевших коронавирусом в Иркутской области выросло до 75Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Иркутской области вновь выросло количество заболевших коронавирусом. По данным на 19.00 20 апреля, зарегистрировано уже 75 заразившихся. При этом 13 человек успешно прошли лечение и были выписаны из больниц. 59 пациентов госпитализированы. Об этом сообщили в оперштабе правительства Приангарья. Для сравнения, утром. 20 апреля был зафиксирован 71 инфицированный человек

Утром, 20 апреля также стало известно, что в Иркутской области умер третий пациент с коронавирусом. Как уточнили в пресс-службе правительства региона, скончалась 59-летняя женщина. Напомним, 6 и 8 апреля оборвалась жизнь двух мужчин 62 и 88 лет, у которых был диагностирован COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Третий анализ ребенка из Усть-Кута, семью которого затравили из-за коронавируса, оказался отрицательным (Подробности)

938 человек нарушили режим самоизоляции в Иркутской области (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Средний возраст заболевших коронавирусом россиян назвала вице-премьер Татьяна Голикова
Игорь Кобзев: Важно поздравить с Днем Победы каждого ветерана
Число заболевших коронавирусом в Иркутской области выросло до 75
Еще 4 случая заболевания коронавирусом зафиксировали в Иркутской области
16-летний школьник из Иркутской области попал в ДТП на мотоцикле отца
938 человек нарушили режим самоизоляции в Иркутской области
Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами молодых учителей
В "КП" толстушке от 22 апреля: Заворотнюк выписали из клиники, как навести красоту без парикмахера
Юрты горят в этнопарке «Золотая Орда» в поселке Усть-Ордынский
В иркутском центре СПИД могут появиться высокоточные тест-системы на коронавирус
Депутаты Заксобрания предложили создать межведомственный совет по вопросам поддержки предпринимательства в Иркутской области
Штраф за нарушение режима самоизоляции получили 5 ангарчан
20 банок кофе и 50 плиток шоколада: в Шелехове за три дня четыре раза ограбили продуктовые супермаркеты
В Иркутске под колесами автомобиля погиб 72-летний пешеход
Спецвыпуск "Сидим дома" в ежедневной "КП" от 23 апреля
Сотрудники МЧС будут следить за ситуацией на реках Иркутской области