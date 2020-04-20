Число заболевших коронавирусом в Иркутской области выросло до 75

20 Апр 2020 2020-04-20T14:12:58+03:00

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В Иркутской области вновь выросло количество заболевших коронавирусом. По данным на 19.00 20 апреля, зарегистрировано уже 75 заразившихся. При этом 13 человек успешно прошли лечение и были выписаны из больниц. 59 пациентов госпитализированы. Об этом сообщили в оперштабе правительства Приангарья. Для сравнения, утром. 20 апреля был зафиксирован 71 инфицированный человек

Утром, 20 апреля также стало известно, что в Иркутской области умер третий пациент с коронавирусом. Как уточнили в пресс-службе правительства региона, скончалась 59-летняя женщина. Напомним, 6 и 8 апреля оборвалась жизнь двух мужчин 62 и 88 лет, у которых был диагностирован COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU