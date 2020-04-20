Третий анализ ребенка из Усть-Кута, семью которого затравили из-за коронавируса, оказался отрицательным

В Усть-Куте продолжаются поиски тех, кто выложил на всеобщий доступ в сеть данные семьи Бондарцовых после того, как у их 7-летнего сына пришел положительный анализ на коронавирус. Напомним, «Комсомолка» рассказывала, как в местных пабликах в соцсетях распространили полное досье на родителей мальчика, назвав их имена, фамилии, место жительства и работы.

- «Поднять на вилы их», «Врага надо знать в лицо», - начали писать гневные комментарии некоторые местные жители, узнав, что Бондарцовы, прилетев из Таиланда, якобы не соблюдали самоизоляцию и ходили по улицам.

Скриншот того самого поста, в котором раскрыли персональные данные семьи

Однако сама Алена Бондарцова в разговоре с корреспондентом «КП-Иркутск» это опровергла, ответив, что из дома они вышли как и положено спустя две недели. И добавила, что никаких симптомов болезни у ее сына нет и не было. Семья сдала повторные анализы на коронавирус, которые показали отрицательный результат. После этого, у мальчика взяли третий, контрольный тест, результат которого пришел Бондарцовым утром, 20 апреля.

- Третий анализ сына также показал отрицательный результат, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» Алена Бондарцова. – Впрочем, я и не сомневалась, он по-прежнему чувствует себя отлично. Как получилось, что первый был положительным, нам не объяснили. 21 апреля третий тест должны взять у меня, мужа и старшей дочери. Кроме того, сказали, что якобы у сына будут брать еще один анализ. Мы уже начали советоваться с юристом, хотим найти тех, кто распространил наши данные.

Сейчас по факту травли семьи из Усть-Кута полиция проводит проверку. Мэр Усть-Кутского района Тамара Климина направила обращение на имя начальника ГУ МВД России по Иркутской области Андрея Калищука о проверке факта разглашения персональных данных.

- У прокуратуры уже есть подозреваемые, - комментирует "КП-Иркутск" Тамара Климина. - Если выяснится, что это должностные лица, то им грозит увольнение. Я считаю, что такой поступок в данной ситуации - это преступление.

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