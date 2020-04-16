Ребенок из Усть-Кута, семью которого призывали «поднять на вилы» из-за коронавируса, оказался здоров

Семью Бондарцовых в 40-тысячном Усть-Куте теперь знают все. Грустная слава настигла их в минувшие выходные, когда пришел положительный анализ на коронавирус у 7-летнего сына. Дело в том, что как только оперштаб дал новость о том, что в Усть-Куте есть первый заболевший COVID-19, прилетевший из Таиланда, в местных пабликах в соцсетях и мессенджерах валом начали появляться гневные комментарии в адрес родителей.

- «Поднять на вилы их», «Врага надо знать в лицо», - писали сибиряки и сливали в сеть полное досье на Бондарцовых: имена, отчества, фамилии, адрес проживания и даже места работы.

Скриншот того самого поста, в котором раскрыли персональные данные семьи

Оказалось, семья Бондарцовых действительно прилетела из Паттайи 24 марта. А одной из главных претензий жителей Усть-Кута к семье зараженного ребенка было то, что якобы мама мальчика не соблюдала режим самоизоляции. Мол, ее видели гуляющей по городу через несколько дней после возвращения из Таиланда. Однако сама Алена Бондарцова в разговоре с корреспондентом «КП-Иркутск» это опровергла, ответив, что из дома они вышли как и положено спустя две недели. И добавила, что никаких симптомов болезни у ее сына нет и не было. Семья сдала повторные анализы на коронавирус, результат которых шокировал самих Бондарцовых.

- 15 апреля, в десять часов вечера нам позвонил врач районной больницы и сказал, что у всей семьи, включая сына коронавируса нет, - отвечает Алена Бондарцова на звонок корреспондента «КП-Иркутск». – Результат отрицательный. Сказали, что это якобы врачебная ошибка. Мы и не удивлены, ведь никаких симптомов ни у кого из нас до сих пор нет. Конечно, настроение у нас немного поднялось. Но полностью отойти от того, что было все эти дни, пока не можем. До сих пор боюсь брать телефон и заходить в соцсети. Выходить на улицу от греха подальше пока не рискнем, будем ждать, что скажут медики. Если разрешат выйти, сядем в машину, которая стоит под окном, и изолируемся на даче. В квартире сидеть становится все сложнее.

Пост мэра Усть-Кута Александра Душина.

То, что Бондарцовы здоровы подтвердил и глава Усть-Кута Александр Душин. Он сообщил про отрицательный анализ семьи в соцсетях. А некоторые подробности того, как личные данные оказались на всеобщее обращение, на своей страничке в соцсети рассказала мэр Усть-Кутского района Тамара Климина.

- Кто-то взял их из закрытых источников, превысив полномочия, - пишет Тамара Климина. - И теперь семью вынуждена охранять полиция. Я направила обращение на имя начальника ГУ МВД России по Иркутской области Андрея Калищука о проверке факта разглашения персональных данных. Имена и фамилии (родителей ребенка, старшей сестры и дедушки) не должны были оказаться в общегородской вайбер - группе.

- Обращение к нам действительно поступило, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Мы уже проводим проверку.

Кстати, осудил травлю Бондарцовых и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Глава региона лично записал видеообращение на своей официальной странице в соцсети, в котором сравнил травлю семьи в усть-кутских социальных сетях с «охотой на ведьм». Кроме того, Игорь Кобзев попросил жителей Приангарья в это сложное время проявлять свои лучшие качества - поддержку, дисциплину и помощь ближнему.

kobzevnasvyazi Игорь Кобзев осудил травлю семьи из Усть-Кута

В ближайшее время Алена Бондарцова собирается выяснить, кто распространил данные ее родных. Ведь как комментировал ситуацию «Комсомолке» юрист Алексей Черкашин, в этой истории произошло нарушение сразу двух законов: раскрытие персональных данных и врачебной тайны.

- Я обязательно воспользуюсь советом юриста и напишу заявление в прокуратуру, - говорит Алена. – Тех, кто писал гневные комментарии, обзывая нас сволочами, я наказывать не хочу. Пусть это останется на их совести. Для меня важнее узнать, откуда эта информация пошла. Хочу посмотреть в глаза тому, кто первым выложил наши имена и диагноз. Спасибо тем, кто нас поддерживал: родным, друзьям, коллегам. Звонил начальник усть-кутской полиции, спрашивал, нужна ли помощь. Не знаю, будет травля от людей после того, как мы выйдем из дома. Но я не боюсь! Мы сплоченная дружная семья и главное, что мы здоровы.

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