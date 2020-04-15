«Друзья сдали Тома в приют»: сибиряки спасают кота, которого не смогли эвакуировать из Китая из-за корнавируса

«Помогите спасти нашего сыночка! Любимый кот Том застрял в Китае из-за коронавируса и мы не можем никак его забрать. Сейчас он брошен за решетку в приют для животных, не знаем, как ему помочь!» - такой звонок раздался в редакции «КП» - Иркутск» от семейной пары Пушкаревых из Забайкалья. В январе этого года, когда коронавирус еще бушевал в Поднебесной, Данила и Анастасию, которые жили и работали в Маньчжурии, эвакуировали домой в Россию.

СТому всего полтора года. Фото: личный архив семьи Пушкаревых

- А у нашего британского кота Тома закончился срок действия ветеринарного паспорта! - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Данил Пушкарев. – Знакомые китайцы, которые работают на границе, сразу предупредили, что без документов Тома не выпустят. Как назло, времени на прививки и оформление бумаг не было. При этом сама Маньчжурия находилась на карантине. Покидали страну буквально за два дня. Рисковать не стали и оставили Тома у знакомых китайцев. Они успокоили, мол, не переживайте, мы за ним присмотрим, паспорт оформим и сразу отправим вам.

Расставались со своим черным, как смоль, Томом Данил и Анастасия со слезами на глазах. Еще бы, ведь за полтора года Том стал для них членом семьи. Они брали его во все поездки! В том числе и в Китай, куда уехали по работе больше года назад. Данил и Анастасия работают в логистической компании.

Тома не удалось вывезти из китая, так как у него закончился срок действия ветеринарного паспорта. Фото: личный архив семьи Пушкаревых

Вернувшись в родной Краснокаменск Данил и Анастасия каждый день по видеосвязи созванивались с китайскими знакомыми, где остался жить Том. Хотели, чтобы хоть так видел хозяев и знал, что о нем не забыли. Отправить в Россию приятели Тома не успели, закрылись границы… В той семье пушистик прожил два месяца, а на днях Данила и Настю огорошили заявлением.

- Сообщили, что переезжают в другой город, - вздыхает Данил Пушкарев. – И взять с собой Тома, конечно, не могут. Прислали нам видеоотчет, как сдают Тома в приют для животных. А там представляете, его засунули в клетку размером полметра на полметра. Можно сказать, сидит сейчас как заключенный в камере СИЗО. Приют этот мы нашли, связаться с ним можно. Вот только кто нам поможет оформить паспорт и доставить кота до границы, чтобы мы могли его забрать, непонятно. Русских друзей в Маньчжурии у нас не осталось, помочь некому. Мы написали с просьбой помочь в Роспотребнадзор по Забайкалью, но ответа пока нет.

От своих хозяев Том не отходит ни на шаг. Фото: личный архив семьи Пушкаревых

Кстати, в феврале «Комсомолка» уже рассказывала о подобной истории, в которую попал еще один кот из Забайкалья по имени Пипито. Его хозяину Илье также пришлось срочно возвращаться в Россию из Маньчжурии, а у любимца как назло закончился срок действия паспорта. Мужчина обратился за помощью в Правительство Забайкалья, где ему ответили специалисты министерства инвестиционного развития. Они связались с властями Маньчжурии и попросили посодействовать с документами для котика. Вскоре животному сделали необходимые прививки и через четыре дня граница для симпатичного рыжего британца открылась.

- Мы читали про эту историю в «Комсомолке», - продолжает Данил Пушкарев. – И знакомы с Ильей. Понимаем, что сейчас ситуация совсем другая, чем была в феврале. Но мы надеемся, нам помогут вернуть нашего сыночка Тома домой. Знаем, что он скучает. Скорее бы этот ужас для него закончился.

Сейчас Том содержится в приюте в Китае. Фото: личный архив семьи Пушкаревых

Оказывается, власти Забайкалья не только помнят прошлую историю про Пипито, но и уже знают, что помощь нужна очередному коту-симпатяге Тому. Правда, начать новую спасательную операцию по вызволению животного с чужбины, пока не удается.

- Семья Пушкаревых уже обратилась к нам, - комментируют в пресс-службе правительства Забайкальского края. – Мы рады помочь, но дело в том, что сейчас граница с Китаем закрыта. Проблематично вывезти даже людей. Как только ситуация с коронавирусом уляжется, откроется граница, мы обязательно вывезем кота домой.

- Знаем, что в Маньчжурии работает грузовой порт, - заключает Данил. – Но тогда только пускают водителей фур. Может быть, кто-то из них согласится забрать Тома. А мы бы договорились, чтобы знакомые китайцы сделали ему прививки и оформили паспорт.

Хозяева уверены, что Том очень скучает по ним. Фото: личный архив семьи Пушкаревых

Фото: личный архив семьи Пушкаревых