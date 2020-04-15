«Надели «корону» в день рождения»: как сибирячка узнала о диагнозе COVID-19

Вот уже почти неделю иркутянка Евгения Волкова лежит в палате инфекционной больницы с положительным анализом на коронавирус. И больше всего ее удивляет, что по городским улицам, несмотря на режим самоизоляции, с каждым днем количество прохожих увеличивается. Женщина, которая на себе коварство опасной инфекции, искренне не понимает, почему люди не боятся выходить из дома. Ведь сама Евгения за последние месяцы не выезжала за границу. Где заразилась? В Иркутске контактным путем.

- В последних числах марта мы с мужем встретили в аэропорту нашего близкого родственника, который с ребенком прилетел из Москвы, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Евгения Волкова. – Тогда на обязательную самоизоляцию пассажиров рейсов из столицы еще не отправляли. Никаких симптомов у родственника не было.

А через три дня у мужчины поднялась температура до 39, начался кашель. В тот же день кашлять начал и муж Евгении, кроме того, у него также резко подскочила температура до 38,2.

- Мы в одно время вызвали скорую помощь, - продолжает Евгения. – Родственник от госпитализации отказался, ему посоветовали лежать дома. Мужа медики тоже осмотрели, послушали легкие и сказали, если температура поднимется до 39, ехать в больницу.

Пару дней Евгения отпаивала супруга лекарствами, которые прописали врачи, а также чаем с малиной и лимоном. Температура скакала от 37 до 38. А на третий день плохо стало самой Евгении. У женщины начался сильный насморк и чихание, заболела голова, а температура то повышалась, то понижалась.

- Мужу при этом становилось все хуже, - говорит Евгения. – Он не задыхался, но кашлял без перерыва день и ночь, не вставал с постели. Я начала обзванивать поликлиники, минздрав, страховую компанию. В итоге из Центральной районной больницы вызвали спецбригаду и у нас взяли анализ ан коронавирус.

Результаты Волковы ждали сидя дома в изоляции.

- 9 апреля я отмечала свой день рождения, - говорит Евгения. – С утра было очень много звонков, но один был не с поздравлениями. «Пришли ваши анализы, у вас с мужем коронавирус», - услышала я в трубке. Вот так мы попали в больницу!

В этот же день госпитализировали и того самого родственника из Москвы, где у него выявили двухстороннее воспаление легких. Самое удивительное, что у него, по словам Евгении, коронавирусной инфекции не выявлено.

- Вот мы и гадаем, где могли подхватить заразу, - удивляется Евгения. – Больше с приезжими мы не контактировали. Может быть в аэропорту, когда встречали его? Уже после нас положительный тест на коронавирус выявили у трех из четырех родственников, к которым мы все вместе приезжали навестить? Они принимали нас на даче.

Спустя неделю после госпитализации супругам Волковым стало лучше. Сейчас они находятся в разных палатах. Температура у обоих понизилась, но кашель у мужа пока не проходит. У Евгении сохраняются непонятные ощущения в горле. Поэтому о полном выздоровлении говорить пока рано, терапия продолжается и насколько еще затянется неизвестно.

- Отношение к нам в больнице хорошее, - говорит Евгения. – Все что нужно, медики делают. Я же бы хотела обратиться к иркутянам. Окно моей палаты как раз выходит на автобусную остановку. И вижу, что народу на улицах все больше. Много людей в общественном транспорте. Сейчас я адекватно понимаю, что заболеть могут многие, это лишь вопрос времени. Давайте разгрузим врачей! Чтобы они справлялись с каждым из нас и могли оказывать помощь. Чтобы люди не лежали в коридорах. И тогда, если и переболеем все, то в легкой форме. А это не страшно.

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