2020-07-31T06:23:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 31 июля: в больницах остается 801 житель региона

Рассказываем вам последние новости о коронавирусе в Иркутске на 31 июля
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Коронавирус в Иркутске, последние новости на 31 июля: в больницах остается 801 житель региона.Коронавирус в Иркутске, последние новости на 31 июля: в больницах остается 801 житель региона.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Коронавирус в Иркутске, 31 июля. Почти все ограничения в регионе сняты. По крайней мере, основные точно. Не с полной заполняемостью, но работают турбазы, шейпинг-залы, летние кафе и террасы, музеи. На днях официально открыли рестораны и кафе при гостиницах.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 31 июля. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 31 июля. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 31 июля:в больницах остается 801 человек

Больных коронавирусом в регионе все меньше. И, хотя, к 31 июля 13 тысяч 568 раз поставлен диагноз COVID,за сутки количество больных выросло на 146 человек, число выздоровевших также растет, и еще более быстрыми темпами. Сегодня их уже 9756 , за последний день выписавшихся стало на 172 больше.

К сожалению, нельзя забывать и о том, что болезнь опасна пневмониями, а медики фиксируют их очень много, тяжелых, вирусных. И осложнениями, прежде всего, на сердце. От коронавируса на 31 июля погибли 134 человека, за сутки медики зафиксировали смерть пятерых, а от имеющихся тяжелых хронических заболеваний - 71 Общее число жертв, связанных с болезнью -205.

Ситуация с коронавирусом в Иркутской области на 31 июля. Оперштаб.

Ситуация с коронавирусом в Иркутской области на 31 июля. Оперштаб.

Коронавирус в Иркутске, 31 июля: завтра открываются все кафе и рестораны

Кафе и рестораны Иркутска на своих страничках в Инстаграме наперебой зазывают посетителей, публикуют меню и обещают скидки. Их час настал. С завтрашнего дня, с 1 августа, все эти заведения могут быть официально открыты. Конечно, с соблюдением всего набора привычных для эпохи коронавируса ограничений, включая заполняемость залов. Иркутяне привыкли в благополучное время проводить время ланча в кафе, а ужинать с друзьями - не дома за столом, а в ресторанах. К тому же явно похолодало. В августе временами в летних кафе будет уже не очень уютно.

Это последние новости о коронавирусе в Иркутске на 31 июля

ИСТОЧНИК KP.RU

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