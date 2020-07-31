Владимир Путин: Площадку Усольехимпрома необходимо срочно изолировать

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание об экологической ситуации в городе Усолье Сибирском Иркутской области. Глава государства отметил, что инициатором обсуждения этого вопроса стал исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

- Груз экологических проблем накапливался очень давно, еще с 30-х годов прошлого века. На этой территории работало крупное химическое предприятие. И сейчас обстановка такова, что объекты хранения отходов химического производства действительно находятся в аварийном состоянии. По-честному сказать, никто этим толком и не занимался никогда. Более того, проблему вместо того, чтобы решать по существу, фактически замалчивали. Жду подробного доклада по ситуации, а также по тем мерам, которые необходимо предпринять в первоочередном неотложном плане для ликвидации и локализации критически опасных объектов, - обратился к участникам заседания Владимир Путин.

Усолье-Сибирское может стать площадкой развития промышленности

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что режим ограничения доступа на территорию «Усольехимпрома» был введен в феврале. Здание бывшего цеха ртутного электролиза внесено в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. В июне текущего года отправлена заявка на включение цеха ртутного электролиза в национальный проект «Чистая страна». - Правительство Иркутской области прилагает максимальные усилия для комплексного решения вопроса по ликвидации загрязнения данной промышленной площадки, но в силу действующего законодательства в части полномочий субъекта, реализация мероприятий по очистке промышленной площадки идет локально и длительно. Полностью ликвидировать ущерб, нанесенный «Усольехимпромом», правительство Иркутской области без поддержки Российской Федерации не в состоянии, но готово участвовать в проведении мероприятий, - доложил Игорь Кобзев.

Также глава региона подчеркнул, что после завершения работ по ликвидации накопленного экологического вреда территория бывшего промышленного предприятия не должна быть заброшена.

- Мы видим развитие территории «Усольехимпрома» как площадки для новых предприятий. Уже существуют различные концепции ее развития. Среди них: предприятие машиностроительного комплекса, производство древесного угля, завод по сборке лифтов, создание производства по глубокой переработке кварца и другие, - отметил и.о. губернатора Иркутской области.

Фото: Пресс-служба президента.

Обеспечить охрану силами Росгвардии

Президент подчеркнул: нужно определить порядок долгосрочной работы, для того чтобы восстановить нарушенную экосреду, создать условия для устойчивого социально-экономического развития города Усолье-Сибирское, обеспечить жителей рабочими местами. Глава государства заявил, что обстановка в Усолье-Сибирском требует принятия неотложных и комплексных мер.

- Необходимо срочно изолировать промышленную площадку и обеспечить ее охрану силами Росгвардии. Закрыть доступ на опасные объекты для людей, чтобы они не подвергали угрозе свои жизнь и здоровье. Второе - нужно в ближайшие дни приступить к работе на наиболее опасных объектах, которые должны быть обезврежены в первоочередном порядке, мобилизовать ресурсы всех уровней власти, привлечь возможности Минобороны, войск химической защиты. Я прошу и Минобороны, и МЧС, и Росгвардию, и другие ведомства оказать полное содействие, а Минфин – заложить необходимые средства в трехлетнем бюджете, – сказал Владимир Путин.

Ключевую роль в организации работы на месте, в поиске оптимальных технологических вариантов президент предложил закрепить за Госкорпорацией «Росатом».

Игорь Кобзев доложил главе государства ситуацию на загрязненной отходами промплощадке. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

- «Росатом» располагает необходимыми кадрами и компетенциями для выполнения такого рода задач. Я прошу оперативно подготовить соответствующие проекты решений для наделения госкорпорации полномочиями единственного поставщика по всем работам в Усолье-Сибирском. На «Росатом» возлагается очень большая ответственность. И не только за ликвидацию накопленного вреда. С учетом планов корпорации по строительству здесь современного экологического промышленного комплекса от вас во многом будет зависеть и дальнейшее социально-экономическое развитие этого города. А он обладает солидным кадровым потенциалом. При проведении работ, при создании новых производств нужно активно предоставлять рабочие места именно тем, кто здесь живет,- подчеркнул президент.

Напомним, что предприятие «Усольехимпром» долгое время являлось градообразующим, на нем трудилось более семи тысяч человек. Завод обеспечивал народное хозяйство Сибири большим спектром химической продукции. В 2010 году производственная деятельность «Усольехимпрома» прекратилась, была введена процедура банкротства.

На промышленной площадке «Усольехимпрома», площадь которой составляет более 610 га, расположено свыше 400 промышленных объектов: цеха, здания и сооружения, наземные и подземные коммуникации и коллекторы. В результате остановки предприятия значительная часть отходов производства была помещена в подземные резервуары, емкости, оставлена в зданиях цехов и вспомогательных помещениях. Все объекты производства, включая почву, подземные воды, пропитаны опасными химическими веществами.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В защиту Байкала

В рамках совещания глава региона Игорь Кобзев также обратился к президенту страны по резонансному экологическому вопросу, касающемуся изменений федерального законодательства.

Советом Федерации одобрен законопроект об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации, расширения магистральной инфраструктуры и внесения изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Им закрепляется отмена государственной экологической экспертизы, проектной документации объектов капитального строительства и реконструкции в границах особо охраняемых природных территорий.

Другое положение законопроекта содержит поправку к Федеральному закону «Об охране озера Байкал», допускающую сплошные рубки на землях лесного фонда при проведении указанных выше работ.

Глава региона подчеркнул, что эта норма вызвала значительный общественный резонанс и обеспокоенность жителей Иркутской области.

- Мы прекрасно понимаем важность вопросов экономического развития страны в целом и транспортной инфраструктуры в частности, объективно оцениваем важность подобных преобразований для области. Но мы не можем игнорировать и необходимость соблюдения баланса экономических и экологических интересов, особенно в вопросах, касающихся озера Байкал, - сказал Игорь Кобзев.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Также глава Приангарья отметил, что на сегодняшний день правительство региона и «Российские железные дороги» начали совместную работу по реализации данного закона на территории Иркутской области.

- Прошу дать поручение РЖД совместно с правительством Иркутской области, научным, экологическим сообществом о заключении соглашения по проведению дополнительных мер в части строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, чтобы и реализовать закон, и не навредить экологической экосистеме озера Байкал. Совместно с РЖД мы готовы представить предложения в месячный срок и доложить в установленном порядке, - сказал и.о. губернатора.

Редакцией, издателем и распространителем информационных материалов является ООО Агентство «Комсомольская правда - Байкал» в соответствии с лицензионным договором № 14-45 от 09.01.2020 г.