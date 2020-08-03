Погода на начало августа 2020 в Иркутске: синоптики рассказали, когда закончатся дожди Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последний месяц и без того короткого лета, когда так хочется только теплых и солнечных деньков, в Иркутске начался с дождей. Горожане с грустью уже вспоминают осень, которая, как известно, не за горами. Так неужели уже не походим в майках и шортах?

- По крайней мере, на этой неделе такое вряд ли возможно, потому что прогноз погоды нерадужный, - рассказывает «КП-Иркутск» начальник отдела метеопрогнозов иркутского Гидрометцентра Анна Бабанова. – Относительно благоприятными будут 4 и 5 августа. Осадков не ждем, температурный фон также комфортный - +22…+24 градуса. А вот 6 августа по всей области, включая Иркутск, вновь пойдут дожди. Причем в некоторых районах сильные, возможен град, также прогремят грозы.

Причиной дождливому началу августа, как оказалось, стал обширный циклон, который сейчас накрыл не только Иркутскую область, но и завис над всей Восточной Сибирью. Уходить, как бы нам этого не хотелось, он пока не собирается.

Удивительно, но дождливой неделя будет везде, кроме крайнего севера Приангарья. Например, в Катангском районе, где обычно наоборот прохладнее, всю эту неделю простоит засушливая погода и более чем комфортные +28 градусов на термометре. Ну а когда же ждать что-то подобное в областном центре?

- Не раньше выходных, - говорит Анна Бабанова. – Дожди будут идти до конца недели, включая субботу, 8 августа. А вот в воскресенье, 9-го все должно прекратиться. Тогда же и вернутся долгожданные солнечные деньки.

В непогоду иркутские спасатели призывают жителей региона быть особенно аккуратными. Особенно это относится к туристам и руководителям туристских групп. Перед выходом на маршрут нужно быть предельно осторожными и изучить прогноз погоды в районе своего похода.

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