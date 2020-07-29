Погода на август 2020 в Иркутске: синоптики рассказали, чего ждать в конце лета

Незаметно пролетели два летних месяца. И у иркутян, которые еще не были в отпуске, осталось чуть более 30 дней, чтобы успеть насладиться теплом и природой. Успеем ли в августе наверстать упущенные солнечные деньки, которых в июне и июле было немало? Синоптики уже знают, какой будет погода на август 2020 в Иркутске.

- Особых погодных сюрпризов в этом августе не ждем, - рассказывает «КП»-Иркутск» ведущий синоптик отдела метеопрогнозов иркутского Гидрометцентра Ирина Матвеева. – Днем столбик термометра будет показывать +23, +28 градусов. Однако, в августе не обойтись без небольшого похолодания, когда температура опустится до +17, +22. Это в отдельные дни. Ночами ожидаем +8, +13, однако к концу месяца похолодает до +4, +9.

А теперь об осадках. Сразу скажем, что самый дождливый в нашем регионе месяц в году (июль) мы уже почти пережили. И он подтвердил свое реноме. Чего стоят только два дня в середине месяца, когда выпало 112 миллиметров осадков при норме 120. В августе, по словам синоптиков едва ли стоит ждать повторения потопа.

- Дождей в этом августе ожидается даже меньше нормы, - продолжает Ирина Матвеева. – В некоторых районах в пределах нормы. Однако, все равно ждем несколько дождливых дней, когда пройдет ливень и прогремит гроза.

Вот такая погода на август 2020 в Иркутске ждет горожан.

Ну и наконец, порадуют ли нас солнечной погодой последние июльские деньки и первые августовские? Здесь все будет меняться почти каждый день. 30 июля в Иркутске пройдет небольшой дождь. В пятницу вновь без осадков и до +28. А в выходные переменная облачность: то кратковременный дождь, то солнце.