2020-07-16T08:06:33+03:00
Общество

Хроники апокалипсиса: как Иркутск пережил ливень в ночь с 15 на 16 июля

Реки на дорогах, заглохшие автомобили, эвакуация жителей подтопленных домов [фото, видео]
Мария КНЯЗЕВА
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Хроники апокалипсиса: как Иркутск пережил ливень в ночь с 15 на 16 июляХроники апокалипсиса: как Иркутск пережил ливень в ночь с 15 на 16 июляФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Казалось, этой ночью город Иркутск смоет с лица Земли. Таких потоков с небес не видели сибиряки уже давненько. По улицам города местами по колено, машины до середины корпуса уходили под воду, многие авто не перенесли такой «влажности» и глохли прямо посреди дороги.

А еще и аварийное отключение света в части города… Иркутск погрузился в сумрак – не работали фонари, стоял электротранспорт, светофоры на перекрестках «молчали».

А ведь многих ливень застал именно по дороге с работы домой… Добираться до пункта «Б» было страшно, как на общественном транспорте, так и на авто. Троллейбусы также «тонули» в реках на автодорогах. Ожидание такси было бысконечным…

А к полуночи, мэрия сообщила, что началась эвакуация жильцов из подтопленных домов. Жители из домов на улице Верхняя Набережная и Мельничная, Карла Либкнехта и из дома на Игошина, где для ремонта была снята крыша, провели эту ночь в пунктах временного размещения. Откачка воды началась еще ночью.

"Пожарные автомобили в течение ночи и утром 16 июля производили откачку воды на улицах Ширямова, Красноярская, Канская, Карла Либкнехта", - сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области. - "Силами пожарных расчётов и добровольцев из числа жителей города от подтопления была спасена подстанция".

И сегодня также предстоит ликвидация последствий. Ущерб от подтопления домов оценит Фонд капитального ремонта и УК. В некоторых дворах продолжат откачку воды, ведь где-то она все еще «стоит». Валяются ветки деревьев, сбитые дождем. Хотя в большинстве дворов Иркутска ливня как не бывало, где-то уже и сухой асфальт проглядывает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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