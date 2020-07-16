Хроники апокалипсиса: как Иркутск пережил ливень в ночь с 15 на 16 июля

Казалось, этой ночью город Иркутск смоет с лица Земли. Таких потоков с небес не видели сибиряки уже давненько. По улицам города местами по колено, машины до середины корпуса уходили под воду, многие авто не перенесли такой «влажности» и глохли прямо посреди дороги.

А еще и аварийное отключение света в части города… Иркутск погрузился в сумрак – не работали фонари, стоял электротранспорт, светофоры на перекрестках «молчали».

А ведь многих ливень застал именно по дороге с работы домой… Добираться до пункта «Б» было страшно, как на общественном транспорте, так и на авто. Троллейбусы также «тонули» в реках на автодорогах. Ожидание такси было бысконечным…

А к полуночи, мэрия сообщила, что началась эвакуация жильцов из подтопленных домов. Жители из домов на улице Верхняя Набережная и Мельничная, Карла Либкнехта и из дома на Игошина, где для ремонта была снята крыша, провели эту ночь в пунктах временного размещения. Откачка воды началась еще ночью.

"Пожарные автомобили в течение ночи и утром 16 июля производили откачку воды на улицах Ширямова, Красноярская, Канская, Карла Либкнехта", - сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области. - "Силами пожарных расчётов и добровольцев из числа жителей города от подтопления была спасена подстанция".

И сегодня также предстоит ликвидация последствий. Ущерб от подтопления домов оценит Фонд капитального ремонта и УК. В некоторых дворах продолжат откачку воды, ведь где-то она все еще «стоит». Валяются ветки деревьев, сбитые дождем. Хотя в большинстве дворов Иркутска ливня как не бывало, где-то уже и сухой асфальт проглядывает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики рассказали, повторится ли потоп в Иркутске в ближайшие дни (Подробности)

В Иркутске эвакуировали жителей подтопленных домов по улицам Верхняя Набережная и Мельничная (Подробности)

Байкал в тройке лидеров по популярности у российских туристов (Подробности)

dmitriybaikal Ливень в Иркутске: вода в подъездах, машины во дворах по "колено" в воде

dmitriybaikal Проливной дождь затопил Иркутск 15-16 июля

tatka_zharok Иркутск утром 16 июля после ливня

ves_ulan_ude_ Центр Иркутска во время ливня

dmitriybaikal Ливень в Иркутске подтопил и дома, и машины во дворах

natakramynina Водители боялись, что авто заглохнут во время ливня в Иркутске 15-16 июля

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08