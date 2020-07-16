2020-07-16T08:06:33+03:00
Общество

Синоптики рассказали, повторится ли потоп в Иркутске в ближайшие дни

В Иркутске выпала почти месячная норма осадков
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Синоптики рассказали, повторится ли потоп в Иркутске в ближайшие дниСиноптики рассказали, повторится ли потоп в Иркутске в ближайшие дниФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Сильный ливень, который обрушился на Иркутск вечером,15 июля ожидаемо превратил городские улицы в реки. Промокшим до нитки горожанам, чтобы добраться с работы до дома пришлось преодолевать лужи по колено, а городские службы и спасатели откачивали воду всю ночь.

- Сильные ливни прошли в западных, центральных и южных районах области, - рассказывает корреспонденту "КП"-"Иркутск" замначальника Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. - Но Иркутску действительно досталось больше всего. У нас выпало от 48 до 93% месячной нормы. За два дня - 112 миллиметров осадков при норме 120. В Усольском районе, на метеостанции Дабады выпало 135 миллиметров при норме 214.

Удивительно, но ливень в Иркутске 15 июля 2020 года, как оказалось, выдался не самым сильным за всю историю наблюдений. За день выпал 91 миллиметр осадков. Рекорд был установлен 7 июля 2001 года, когда за сутки выпало 93 миллиметра.

Ликвидация последствий ливня еще продолжается, а иркутян уже интересует главный вопрос: не ждать ли повторения потопа в ближайшие дни? Сразу скажем, прогноз погоды на ближайшие дни не самый радужный.

- 16 июля дождя в Иркутске не ожидается, будет дуть порывистый ветер, - продолжает Юлия Янькова. – Но, днем 17, 18 и 19 июля вновь пройдут ливни, прогремят грозы. Правда, они будут уже кратковременными. Таких затяжных не ждем. Циклон, который висел над Иркутском уже ушел в сторону Дальнего Востока и Китая. Температуры в дневные часы в Иркутске в эти три дня составят всего +18, +23 градуса. Для июля это достаточно прохладно.

Что касается подъема уровня воды в реках, то по словам синоптиков, они сейчас повышаются в реках южного Прибайкалья. Но, критические отметки не превышены. Наблюдение ведется круглые сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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