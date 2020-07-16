16 Июль 2020 2020-07-16T13:56:16+03:00

Дом смыло в садоводстве на берегу реки Китой в Ангарском районе. Фото: МЧС России по Иркутской области.

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Специалисты рекомендуют ангарчанам воздержаться от поездок на дачи, которые находятся на берегу реки Китой. Из-за сильных дождей, уровень воды в реке поднялся, и в местном садоводстве Ясная поляна подтопило несколько участков. Кроме того, там смыло дачный дом. Фотографии накренившегося дома, часть которого находится под водой, появилась в паблике «Инцидент Иркутск».

- Этот дом находится на самом берегу Китоя, - прокомментировали "КП"-"Иркутск" в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Его подмывало еще во время прошлогодних паводков. В садоводство уже отправились специалисты. Информации об эвакуации местных жителей пока нет. Неизвестно пока и точное количество подтопленных приусадебных участков.

Прокомментировали ситуацию с поднятием уровня рек и в администрации Ангарского городского округа. Оказалось, что резкий скачок уровня воды на 220 см произошел в ночь на 16 июля в районе Раздолья. Судя по многолетним наблюдениям, повышение Китоя будет наблюдаться и в районе Ангарска, в том числе в районе садоводств, которые расположены вдоль реки.

- Сейчас понижение уровня в районе Раздолья не наблюдается, - сообщили в пресс-службе администрации Ангарского городского округа. - Повышенный уровень еще будет держаться. Для Ангарска критическая отметка – 475 см. По прогнозам синоптиков, до критической отметки вода в Ангарске не дойдет.

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incident.38 Дом смыло в садоводстве в Ангарске

ИСТОЧНИК KP.RU