2020-07-15T19:09:35+03:00
Происшествия

В Иркутске эвакуировали жителей подтопленных домов по улицам Верхняя Набережная и Мельничная

Также затоплен многоквартирный дом по улице Игошина
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
В Иркутске эвакуировали жителей подтопленных домов по улицам Верхняя Набережная и МельничнаяВ Иркутске эвакуировали жителей подтопленных домов по улицам Верхняя Набережная и МельничнаяФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Ливень, который и не думает заканчиваться, продолжает топить Иркутск. К позднему вечеру, 15 июля, в городскую администрацию начали звонить горожане, дома которых оказались подтопленными. Так, семьи, проживающие по улицам Верхняя Набережная и Мельничная, уже эвакуировали в пункты временного размещения.

- Также затоплен многоквартирный дом по улице Игошина 14, где в рамках капитального ремонта вскрыли крышу, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Утром, 16 июля пострадавшие квартиры обследуют специалисты Фонда капитального ремонта и управляющей компании.

Из-за накренившегося тополя, временно перекрыта сейчас улица Желябова. По городу происходят локальные отключения электричества. Подтопленной оказалась подстанция на улице Карла Либкнехта. Аварийные службы Иркутска продолжают работать в усиленном режиме.

По прогнозу синоптиков, дождь в Иркутске временами пройдет и 16 июля. Возможно повышение уровня воды в реках Иркутска на 10-20 см.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ливень в Иркутске: отключается электричество, выбивает светофоры, на дорогах реки (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Иркутске эвакуировали жителей подтопленных домов по улицам Верхняя Набережная и Мельничная
За «минирование» здания осудили 50-летнего жителя Усолья
МЧС: очень сильные дожди и ветер ожидаются 16 июля в Иркутской области
«Ростелеком» в Иркутской области предоставил виртуальный сервер для викторины «Комсомольской правды»
Реализация нацпроектов в Иркутской области стала главной темой встречи Александра Ведерникова и Сергея Меняйло
Система торгово-промышленных палат настаивает на продлении действия режима ЕНВД после 2021 года
Пробки в Иркутске и ремонт дорог обсудили на депутатском штабе в Заксобрании
Найден водитель, который насмерть сбил женщину в Черемховском районе и скрылся
Особый противопожарный режим продлили на севере Иркутской области
Партию наркотиков на 15 миллионов рублей пытались ввезти в Иркутск
59,5% заболевших коронавирусом в Иркутской области переносят болезнь бессимптомно
Сергей Меняйло и Игорь Кобзев проверили, как строится жилье в Тулуне
Рекордное число пневмоний за сутки зафиксировано в Иркутской области
Три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Иркутской области
196 новых случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области
В Иркутске устраняют последствия ливня
Водитель врезался в металлическое ограждение и сбежал, оставив пассажирку в салоне
В центре Иркутска произошел пожар ночью 15 июля
ВТБ оказал поддержку клиентам более чем на 1,6 трлн рублей