15 Июль 2020 2020-07-15T19:09:35+03:00

В Иркутске эвакуировали жителей подтопленных домов по улицам Верхняя Набережная и Мельничная Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Также затоплен многоквартирный дом по улице Игошина

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Ливень, который и не думает заканчиваться, продолжает топить Иркутск. К позднему вечеру, 15 июля, в городскую администрацию начали звонить горожане, дома которых оказались подтопленными. Так, семьи, проживающие по улицам Верхняя Набережная и Мельничная, уже эвакуировали в пункты временного размещения.

- Также затоплен многоквартирный дом по улице Игошина 14, где в рамках капитального ремонта вскрыли крышу, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Утром, 16 июля пострадавшие квартиры обследуют специалисты Фонда капитального ремонта и управляющей компании.

Из-за накренившегося тополя, временно перекрыта сейчас улица Желябова. По городу происходят локальные отключения электричества. Подтопленной оказалась подстанция на улице Карла Либкнехта. Аварийные службы Иркутска продолжают работать в усиленном режиме.

По прогнозу синоптиков, дождь в Иркутске временами пройдет и 16 июля. Возможно повышение уровня воды в реках Иркутска на 10-20 см.

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ИСТОЧНИК KP.RU