2020-07-15T19:08:04+03:00
Общество

Ливень в Иркутске: отключается электричество, выбивает светофоры, на дорогах реки

Прогноз погоды на ближайшие сутки, ситуация в городе [фото]
Мария КНЯЗЕВА
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Ливень в Иркутске, начавшийся 15 июля, закончится только 16 числаЛивень в Иркутске, начавшийся 15 июля, закончится только 16 числаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Разверзлись хляби небесные, не иначе. Иркутск тонет в проливных ливнях. Воды на улицах по щиколотку, а где-то и почти по колено. Да никто точно и не мерил. Редкий храбрец выберется на улицу в такую погоду! Хватит пары секунд, чтобы промокнуть до нитки. Но многих дождь застал в дороге до дома...

В центре города дополнительных проблем добавляет аварийное отключение света. Без электричества остались жители домов по улицам Красного Восстания, Гагарина, Карла Маркса, Ленина, Желябова, Карла Либкнехта, 1-я Советская, Поленова. На указанных улицах не работают светофоры. Так что водителям нужно быть внимательнее, особенно на перекрестках.

- Трамваи, троллейбусы в центре города также стоят, - рассказали «КП» очевидцы. – Не горят и фонари.

Как сообщают специалисты Иркутскэнергосбыта в соцсетях, ориентировочное время подключения электричества – полночь. Если «свет» вернется в 00.00, то дождь продолжит лить всю ночь.

- В ночь на 16 июня иркутян ждет сильный дождь, гроза, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Днем также по прогнозу кратковременные дожди, плюс ветер 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с. Температура за окном ночью +11…+13, днем до +18… +20.

Как Иркутск переживает ливень? Смотрите кадры, сделанные фотокорреспондентом "Комсомолки".

В центре Иркутска произошло аварийное отключение электричества. Часть трамваем и троллейбусов стоит. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В центре Иркутска произошло аварийное отключение электричества. Часть трамваем и троллейбусов стоит.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Светофоры в городе не работают Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Светофоры в городе не работаютФото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутске проливные дожди Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутске проливные дождиФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кого-то дождь застал по дороге домой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кого-то дождь застал по дороге домойФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ливень в Иркутске: на дорогах - реки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ливень в Иркутске: на дорогах - рекиФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проливные дожди в Иркутске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проливные дожди в ИркутскеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Машины искупались в осадках Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Машины искупались в осадкахФото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Красота в свете фар Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Красота в свете фарФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ливень в Иркутске 15 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ливень в Иркутске 15 июляФото: Юлия ПЫХАЛОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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