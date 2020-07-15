Ливень в Иркутске: отключается электричество, выбивает светофоры, на дорогах реки

Разверзлись хляби небесные, не иначе. Иркутск тонет в проливных ливнях. Воды на улицах по щиколотку, а где-то и почти по колено. Да никто точно и не мерил. Редкий храбрец выберется на улицу в такую погоду! Хватит пары секунд, чтобы промокнуть до нитки. Но многих дождь застал в дороге до дома...

В центре города дополнительных проблем добавляет аварийное отключение света. Без электричества остались жители домов по улицам Красного Восстания, Гагарина, Карла Маркса, Ленина, Желябова, Карла Либкнехта, 1-я Советская, Поленова. На указанных улицах не работают светофоры. Так что водителям нужно быть внимательнее, особенно на перекрестках.

- Трамваи, троллейбусы в центре города также стоят, - рассказали «КП» очевидцы. – Не горят и фонари.

Как сообщают специалисты Иркутскэнергосбыта в соцсетях, ориентировочное время подключения электричества – полночь. Если «свет» вернется в 00.00, то дождь продолжит лить всю ночь.

- В ночь на 16 июня иркутян ждет сильный дождь, гроза, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Днем также по прогнозу кратковременные дожди, плюс ветер 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с. Температура за окном ночью +11…+13, днем до +18… +20.

Как Иркутск переживает ливень? Смотрите кадры, сделанные фотокорреспондентом "Комсомолки".

В центре Иркутска произошло аварийное отключение электричества. Часть трамваем и троллейбусов стоит.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Светофоры в городе не работаютФото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутске проливные дождиФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кого-то дождь застал по дороге домойФото: Юлия ПЫХАЛОВА

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