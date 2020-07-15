МЧС: очень сильные дожди и ветер ожидаются 16 июля в Иркутской области

15 Июль 2020 2020-07-15T13:10:32+03:00

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Внимание, жители Иркутской области! МЧС и синоптики в очередной раз предупреждают об ухудшении погоды в Приангарье. По прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 июля по области ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы. Кроме того, подует западный, и северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 18-23 м/с.

Ожидаются сильные осадки в ночь на 16 июля и в самом Иркутске. Также возможна гроза. Днем пройдет кратковременный дождь, ветер подует 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью всего +11, +13 градусов, днем +18, +20.

- Предупреждаем жителей Приангарья о соблюдения мер безопасности, если вы находитесь не дома, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Если собираетесь на природу, ознакомьтесь с прогнозом погоды в своей местности.Не планируйте выход на воду на маломерных судах для отдыха или рыбалки.

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ИСТОЧНИК KP.RU