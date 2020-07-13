Синоптики рассказали, что на Иркутск надвигается похолодание

Июль - середина лета, и до сих пор погода сибиряков жаловала. В первую декаду самого жаркого в году месяца дни, когда столбик термометра опускался ниже +30, можно сосчитать по пальцам одной руки. Ну а теперь готовимся к передышке от зноя. Парадокс, но в самый разгар лета в регион придет ощутимое похолодание.

- Успевайте насладиться, вторник - последний жаркий денек на этой неделе, - рассказывает корреспонденту "КП"-"Иркутск" замначальника Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – 14 июля в Иркутске до +33, без осадков. А вот со среды, 15 июля, погода резко испортится почти по всему региону. Начнется все с западных районов, где пройдут сильные дожди. К слову, повышения уровня воды в реках там пока не ожидается. Но гидрологи работают круглые сутки, включая выходные. В ночь на 16-е непогода придет в южные районы, в том числе в Иркутск. Ливень, ветер до 16 - 21 м/с, грозы. Температура опустится до +19…+20.

И такую картину, согласно прогнозам синоптиков, мы будем наблюдать почти до конца недели. В случае непогоды, спасатели советуют воздержаться от дальних поездок и остаться дома. Вероятно, осадки не прекратятся в пятницу и субботу. Столбик термометра даже днем не поднимется выше +15 градусов. Многие отпускники, собирающиеся на Байкал, могут подумать, что там их встретит совсем другая погода. Нередко бывает, что когда в Иркутске проливные дожди, на Байкале солнце и пляжный отдых. Так действительно случается довольно часто, но не в этот раз.

- На Байкале прогноз также не радужный, - продолжает Юлия Янькова. - По всей территории побережья, особенно на Малом Море в Ольхонском районе, дожди и грозы. 16 июля очень сильный ветер. Из-за облачной погоды там покажется еще холоднее, чем в Иркутске.

К слову, жаркая погода в первой половине июля синоптиков не удивила. Как и прогнозировалось, она оказалась выше нормы. А вот количество гроз и града нынче стало больше по сравнению с многолетними наблюдениями. Впрочем, расстраиваться иркутянам не стоит: в июле, как и в августе, жаркие дни еще точно будут!

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