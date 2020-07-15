Байкал в тройке лидеров по популярности у российских туристов

Туристический сезон, который нынешним летом по понятным причинам начался только в июле, постепенно набирает ход. Россияне, не стали ждать открытия границ и разрешения на полеты на заморские курорты, а решили, что называется поддержать отечественного производителя. Точнее - скупать билеты на путешествия по России. Туроператоры по внутреннему туризму уже подвели первые итоги и выяснили, какие направления у отпускников сейчас самые любимые.

На Байкал чартером

Итак, в лидерах, ожидаемо курорты Краснодарского края, а именно Сочи. В этот солнечный морской город путевки бронируют 80% туристов. 10% - выбирают санатории Кавказских Минеральных Вод. Ну а замыкает тройку лидеров с 5% отдыхающих наш Байкал. И все потому, что попасть на берега озера стало проще. Ведь с 4 июля открыли чартерные рейсы в Бурятию, где также много красивейших мест, как и в Иркутской области. Эксперты уже называют чартерную программу на Байкал: «настоящей сенсацией сезона». А местные власти рассчитывают, что летом ее смогут посетить и оценить около 1700 туристов.

- Первые два полных чартера прибыли к нам 4 и 12 июля, - рассказывает "КП"-"Иркутск" министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова. – Но я знаю, что билеты уже раскуплены и на третий. Часть туристов приобрели путевки на август, и даже сентябрь, ведь полеты продолжатся до 22 сентября. Кроме этого, гости прилетают обычными рейсами. Турбазы у нас сейчас заполнены на 100%.

Ну и конечно, самый важный вопрос: что с ценой? Ведь любой отпускник, побывавший хоть раз на заграничном курорте, будет сравнивать стоимость отдыха на море и на Байкале.

- Стоимость тура на 9 дней и 8 ночей от 45 до 61 тысячи на человека, - продолжает Мария Бадмацыренова. – У нас есть два направления. Южное – это «Энхалук – Сухая» и восточное – это «Гремячинск – Горячинск». Помимо этого разработано 12 оригинальных туров - гости посетят Иволгинский дацан, буддийские центры, побывают в гостях у староверов или в шаманском центре “Тэнгэри”, а также посетят центр Восточной медицины.

Ольхон заманивает снижением цен

Ну а что же с иркутской стороной Байкала? Здесь всем турбазам официально разрешили открыться только с 3 июля. Пусть и с целым рядом ограничений. О них мы уже рассказывали. В частности помимо дезинфекции обязательное - заселять турбазам разрешено не более 50% домиков. Впрочем, Ольхон начал заполняться отпускниками еще в июне. В соцсетях не раз всплывали фотографии с огромными пробками на паром.

- Наши сотрудники во время проверок турбаз, выяснили, что большинство из них забронированы до 20 августа, - рассказывает мэр Ольхонского района Андрей Тыхеев. – Многие приезжают на своих машинах и останавливаются в палатках. Но для этого нужно получить разрешение у национального парка. Да, отдыхающие к нам ехали еще до официального разрешения. Поток остановить было невозможно. Владельцы турбаз жаловались, что они никого не могут принять, поэтому туристы спокойно заселялись в частные дома. А как частников проверишь? Они ведь могут сказать, что приехали друзья или родственники.

Чтобы узнать, есть ли еще шанс забронировать себе номер на Ольхоне, выбираем несколько вариантов в интернете. В глаза сразу бросается, что некоторые гостиницы внезапно снизили цены.

- Мы, например, почти на 50%, - говорит генеральный директор одной из популярных турбаз Ольхона Андрей Анисов. – Просто поняли, что этим летом из-за кризиса большинство туристов будут экономить деньги и искать дешевые варианты отдыха. Конечно, мы видели, сколько гостей останавливается на берегах дикарями, в частном секторе. Как ни крути, там дешевле. Если у нас по себестоимости номер стоит 1000 рублей, то у частников – 500-800.

По словам Андрея Анисова, даже при снижении цен, наплыва гостей в его гостинице пока нет. Из 25 номеров, которые можно заполнить, заняты всего 5.

- Думаю, сказывается, что нельзя было принимать гостей из других регионов, - говорит Андрей Анисов. – Звонки поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга с вопросами: «Ну когда уже можно к вам лететь?». Надеемся, ситуация наладится, будем наверстывать, ведь за июнь мы потеряли 90% доходов.

Ну и конечно, в большинстве байкальских турбаз скучают не только по туристам из разных российских регионов, но и по иностранцам. Особенно сказывается отсутствие китайцев. Гостей из Поднебесной каждое лето здесь можно было встретить в любом отеле.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Екатерина СЛИВИНА, руководитель агентства по туризму Иркутской области: "Уже принимаем гостей из других регионов"

- Из 539 официальных гостиниц и турбаз в Приангарье мы запланировали открыть более 200, на данный момент свои двери распахнули уже более 100. По мере готовности владельцы гостиниц уведомляют нас за 5 дней до открытия, чтобы мы успели провести проверку. Что касается туристов из других регионов, то изначально мы действительно планировали открыть им въезд на Байкал с августа. Но затем решили, что это нецелесообразно и открыли для всех с июля. Ведь ограничения начали постепенно снимать. Так что все желающие из любой точки страны могут ехать на Байкал уже сейчас.