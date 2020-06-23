Для иркутян Байкал откроется 3 июля, а для туристов из других регионов - в августе

Наконец-то можно будет отдохнуть денек-другой на берегу Байкала! Отдых на озере для жителей Иркутской области возобновят с 3 июля. Одна оговорка – и отпускников, и персонал обязаны будут соблюдать целый ряд ограничений. Какие именно? Разбиралась «Комсомолка».

Отрицательные тесты на коронавирус не потребуют

- На первом этапе из 539 официальных гостиниц и турбаз в Приангарье откроется 163, - сообщила во время онлайн пресс-конференции руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина. - Гостиницы разрешат заполнять только на 50%, турбазам размещать гостей только в отдельные домики.

И, разумеется, это далеко не все требования. Сотрудники турбаз должны позаботиться о тщательной дезинфекции в помещениях и о том, чтобы отдыхающие семьи не пересекались друг с другом в зоне отдыха.

- Мы давно все подготовили к приезду туристов, - в голос восклицают сотрудники турбаз на Малом море на Байкале. - Закупили дезинфицирующие средства для уборки и защитные маски, в номерах разместили санитайзеры для постояльцев и лампы для обеззараживания воздуха, во всех помещениях провели санобработку. Теперь ждем официального разрешения на открытие.

Принимать поначалу будут только местных жителей. Важно, чтобы отдыхающие семьи не контактировали с другими, и по минимуму - с персоналом. Поэтому обеды и ужины они могут готовить сами прямо в домиках (во многих оборудована кухня и зона для шашлыков) или, если позволят, приходить в местные кафе, где тоже обеспечат дезинфекцию и дистанцию между столиками. А в остальное время - гулять по берегу Байкала и наслаждаться природой.

Отрицательные тесты на коронавирус просить у отдыхающих перед заселением не планируют. Но, вероятно, будут проверять по специальным базам: вдруг турист, приехавший на Байкал, должен в это время сидеть на карантине? А вот сами сотрудники турбаз перед открытием должны пройти тестирование на коронавирус в обязательном порядке. Еще одна мера безопасности - сутки на дезинфекцию в номерах между заездами путешественников.

Места уже бронируют

Сибиряки в предвкушении отдыха начали бронировать номера на Байкале. Правда, наплыв не такой большой, как в прошлом году - ведь пока здесь нет иностранцев, а для жителей других регионов России отдых на Байкале станет доступным не раньше августа. Зато иркутяне уже выстраиваются в очередь.

А поднимутся ли цены на отдых на озере?

- Нет, скорее, наоборот, могут снизиться, - развеивает опасения член Сибирской Байкальской ассоциации туроператоров Вадим Копылов. - Ведь не все в условиях пандемии готовы много платить за отдых.

Так что, пожалуй, самое время планировать летний мини-отпуск. Поначалу хотя бы просто можно провести время с семьей на берегу Байкала. А экскурсионные поездки, музеи, спортпарки - все это станет доступно позже. Кстати, перед поездкой лучше убедиться, что выбранная вами турбаза все меры безопасности соблюдает. Как? На днях на сайте агентства по туризму Иркутской области опубликуют реестр официальных мест отдыха, которым разрешат открыться.

Турсезон на Байкале продлится и осенью, но путешественников, скорее всего, к сентябрю станет меньше. Ведь если сохранится семейный формат отдыха, в будни дети будут в школе, и ездить на озеро родители с ними смогут только по выходным, даже если сами в отпуске.

Из-за коронавируса прежнего турпотока в регионе (а это около 1,7 миллиона путешественников в год) не предвидится. Возможно, ситуацию спасут субсидированные рейсы и туры на Байкал из крупных городов России. Ведь направление-то востребованное! Пока это в стадии обсуждения.

Кстати, в планах также развивать туризм в южной части Байкала, а не только в районе Листвянки и Ольхона.

БДИ!

Клещи атакуют

В Иркутской области, и Байкал - не исключение, сейчас в разгаре сезон «охоты» клещей. Кровопийцы покусали в этом году уже 9965 сибиряков, из них 2579 детей. Четверо из них подхватили энцефалит. Что это значит? Что, собираясь на отдых, нужно подготовиться. Перед прогулкой стоит опрыскать отпугивающими средствами одежду, плотно ее заправить, на природе - не бродить по прошлогодней траве и валежнику и не сидеть на траве без подстилки. А если все-таки подцепили клеща, то обращаться к медикам. И лучше всего, если на руках будет страховка. Она покроет траты на исследование клеща на инфекции, а также лечение, если окажется, что кровосос инфицирован. К слову, обойдется все это в сумму не менее 7 тысяч рублей, одна доза иммуноглобулина (препарат от клещевого энцефалита) стоит порядка 1000 рублей, а рассчитывается из расчета одной дозы на 10 кг веса человека, в то время как страховка 300-400 рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Аршан и Жемчуг открываются!

Жители Приангарья со 2 июля смогут наконец-то поехать в Тункинскую долину - в Аршан и на Жемчуг. Гостиницы и санатории возобновят работу для всех желающих, а не только для туристов из Бурятии. Так что в выходные и отпуска сибиряки могут не только подышать свежим воздухом и зарядиться энергией у Байкала, но и сходить в горы и оздоровиться на горячих источниках.

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