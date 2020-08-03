Выборы губернатора Иркутской области: особенности избирательной кампании

Приближаются выборы губернатора Приангарья, которые пройдут в сентябре 2020 года. Документы в облизбирком представили 8 человек. Результаты проверки листов поддержки, подписей, а также сведений, указанных кандидатами, станут известны 7 августа. Тогда же будет принято решение о регистрации кандидатов либо об отказе в участии в предвыборной борьбе. Кто же сегодня претендует на пост главы региона и чем выборы-2020 отличаются от кампании 2015 года, обсудили в студии радио «Комсомольская правда» (91,5 fm в Иркутске, 99,5 fm в Братске) в новом ток-шоу «Политбазар». Экспертами выступили доктор исторических наук Станислав Гольдфарб, доктора юридических наук Виктор Игнатенко и Сергей Шишкин, политолог Сергей Шмидт и председатель студенческого профкома ИГУ Маргарита Цыганова.

Тогда и сейчас

Вспоминая избирательную кампанию 2015 года, участники встречи пришли к единому мнению о том, что нынешняя предвыборная гонка отличается от нее кардинально. Станислав Гольдфарб отметил, что тогда все были уверены в том, кого изберут. Все электоральные исследования показывали, что в лидеры выйдет Сергей Ерощенко (губернатор Иркутской области в 2012 - 2015 гг.). Однако получив 49,6% голосов избирателей в первом туре, действующий тогда глава региона проиграл во втором туре Сергею Левченко, кандидату от КПРФ.

Виктор Игнатенко подчеркнул, что Сергей Ерощенко был очень сильным губернатором, но допустил ошибку, пойдя на досрочные выборы.

- Еще одной ошибкой стало то, что Сергей Ерощенко не отвечал оппонентам, используя те же технологии, что и они. В это время шла колоссальная агитация против действующего главы региона. Отдельные СМИ просто прицельно били по репутации. А когда бьют, надо отвечать, - отметил Виктор Игнатенко.

Виктор Игнатенко подчеркнул, что мы не имеем права потерять еще 5 лет.Фото: Александр МЕДВЕДЕВ

Он также обратил внимание на то, что сейчас пока ничего подобного не наблюдается. Не ожидается и протестного голосования, чему во многом способствовало то, что за 5 лет у власти оппозиция себя не проявила, да еще и ушла по собственному желанию, бросив мандат, доверенный народом.

По мнению Сергея Шишкина, основное отличие кампаний в том, что силы, которые работали в 2015 году против Сергея Ерощенко, сегодня ведут себя спокойно и не вмешиваются.

- Сейчас все совершенно по-другому. Действующий глава региона Игорь Кобзев на старте не рвет постромки, а ведет кампанию наравне со всеми. Нет давления или мнимого превосходства одного кандидата над другими. К тому же мы видим попытки консолидировать региональную элиту, - отметил он.

Сергей Шмидт согласился, что консолидация «больших батальонов», в которые вошли и крупные бизнесмены, и мэры, - безусловный плюс нынешней избирательной кампании.

- Я жду от каждого кандидата, от всех губернаторов главного, чтобы в Иркутской области закончилась холодная гражданская война и чтобы в случае прекращения всех конфликтов у нас не получился Кузбасс. Хочется гражданского мира в регионе, - сказал Сергей Шмидт. - В настоящее время выстроилось взаимопонимание в иерархической лестнице «глава региона - мэр Иркутска - глава Думы города». Из-за конфликта этих сторон было большое число бед. Сейчас мы поймали момент мира, и это хорошая предпосылка.

Что мы знаем о кандидатах

В числе 8 претендентов на губернаторский пост, подавших документы в избирком, Михаил Щапов (КПРФ), Григорий Вакуленко («Гражданская платформа»), Геннадий Щадов (КПСС), Максим Евдокимов («Родина»), Лариса Егорова («Справедливая Россия»), Андрей Духовников (ЛДПР), глава Приангарья Игорь Кобзев и мэр Бодайбо и района Евгений Юмашев (самовыдвиженцы).

Участники ток-шоу отметили, что знакомы не со всеми, а в масштабах области узнаваемость отдельных кандидатов близка к нулю. Между тем в нынешней ситуации люди могут голосовать за партии. Например, по мнению Сергея Шишкина, на фоне развития событий в Хабаровске шанс набрать 10 - 12% есть у ЛДПР.

- Наблюдаю за фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании региона. В последнее время они пообветшали, - тут же сделал ремарку доктор юридических наук.

При этом Маргарита Цыганова встала на защиту единственной женщины в списке кандидатов в губернаторы.

- Если Лариса Егорова будет продвигать решение социальных вопросов, молодежь ее поддержит, - сказала глава студенческого профкома. - Но перед главой региона мы ставим высокую планку, ждем дополнительных возможностей. Сейчас молодежь уезжает из региона, потому что нет нормальных рабочих мест, зарплата низкая. Мы не очень-то разбираемся в политике, хотим больше открытости, человечности. Отмечу, что ни один губернатор еще так часто не встречался с молодежью, как действующий глава Приангарья. Мы обсуждаем все вопросы, в том числе по созданию Дома молодежи. Такая позиция нам близка.

Говоря о КПРФ, гости радиостудии высказали единодушное мнение о том, что если бы заявившийся от этой партии кандидат со временем стал лидером областного отделения КПРФ, то коммунисты от этого бы только выиграли.

Также в рамках ток-шоу обсудили встречу Президента России Владимира Путина с исполняющим обязанности губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым, особо обратив внимание на перспективы создания в Иркутске Суворовского училища, решение проблем площадки «Усольехимпрома» и других злободневных вопросов.

- Должна быть идея. Под нее собираются ресурсы. У нас есть шанс решить многие проблемы при поддержке федерального центра, - подчеркнул Станислав Гольдфарб.

Сергей Шишкин тоже уверен, что речь о развитии Приангарья открывает новые перспективы.

- Владимир Путин сказал, что приедет в Тулун. Эти слова дорогого стоят. Это будет хороший разбор полетов. При этом у области появится возможность продолжить разговор о развитии региона в целом, - отметил Сергей Шишкин. - Мы видим внимание со стороны Кремля. Но, как говорится, если много дают, много будет и спроса. Дел сейчас полно: лес, Усолье, Байкальск, Тулун - каждая точка взрывоопасна. Предыдущим руководством области в Приангарье создана форс-мажорная обстановка. Поэтому важны команда, помощники. У нас, как известно, в отношении каждого нового главы региона начинается народная игра «сними губернатора». Но надо дать возможность раздышаться, разработаться…

Виктор Игнатенко согласился, что у нас «съели не одного, и с хорошим аппетитом».

- Залог успеха - хорошая команда. Кроме того, успехи или поражения зависят от стратегии развития. Игорь Кобзев - человек государственный. На нем большая ответственность - поручения президента, и он хочет все задачи выполнить на «отлично». Стратегия, дисциплина, команда, профессионализм - вот главные составляющие победы. Области нужны точки роста - три-четыре крупных проекта. Мы - центр Азии. Нам необходим современный аэропорт. Пять лет мы уже потеряли и не имеем права потерять еще 5 лет.

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