15 часов в ледяной воде: экстремалы переплыли ледяной Байкал и установили мировой рекорд

Этот заплыв на Байкале тянет на мировой рекорд. Четверо спортсменов из Владивостока Олег Докучаев, Евгений Зозуля, Павел Комаров и Мария Чижова, а также иркутский пловец-экстремал Андрей Бугай переплыли озеро поперек. Дистанцию в 57 км преодолели в ледяной воде за 15(!) часов. Свой марафон крепкие парни и девушка назвали «За чистый Байкал». Организовали его для того, чтобы привлечь внимание к загрязнению озера.

Итак, изначально стартовать из села Выдрино, что на западном берегу Байкала, и финишировать в поселке Листвянка пловцы должны были еще 3 августа. Но тогда в дело вмешалась переменчивая байкальская погода, планы спутал шторм. Рисковать организаторы не стали и перенесли заплыв на 4 августа.

Не боимся ледяных вод – плывем на мировой рекорд! Фото: Илья КИСЕЛЕВ

- Подобный заплыв в прошлом году, но в обратном направлении делали трое любителей из Чечни и Керчи, - рассказывает корреспонденту "КП"-"Иркутск" Андрей Бугай. - Но они утеплились - гребли в гидрокостюмах, а мы в плавках, очках и шапочке. В начале пути Байкал нас принял отлично: тихий, температура комфортная - +14 градусов. Но в 11 км от Листвянки уже стало не так уютно: мощное встречное течение, за бортом +9, потом +8 и, наконец, +6.

Дистанцию спортсмены преодолевали как эстафету: каждый участник проплывал по полчаса, затем его сменял другой.

- Если честно, времени, чтобы отдохнуть, все равно не хватало, - признается Андрей Бугай. - Это очень тяжело, ведь руки и ноги замерзали до боли. Но все прошло хорошо, дошли на характере. Дистанцию без единого происшествия мы преодолели за 15 часов 23 минуты.

В некоторых местах вода была всего 4-6 градусов. Фото: Илья КИСЕЛЕВ

По словам Андрея Бугая, такое расстояние без гидрокостюмов не то что на Байкале, даже в мире еще никто не переплывал. Так что можно смело утверждать, что ребята побили мировой рекорд. Но подавать заявку в Книгу рекордов Гиннесса пловцы не планируют. Главная их задача - обратить внимание на экологические проблемы. Повторять подобные заплывы неподготовленным людям Андрей Бугай и компания не советуют.

- Нужны долгие годы тренировок, - говорит Андрей Бугай. - В этот раз в нашей команде были мастера спорта международного класса, чемпионка мира по плаванию. Ранее этим же составом мы прошли 75 км по Амуру и 160 - по Японскому морю. Но самый сложный путь - это, конечно, ледяной Байкал.

Передача эстафеты. Фото: Илья КИСЕЛЕВ

На финише, у экстремалов совсем не осталось сил. Фото: Илья КИСЕЛЕВ

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