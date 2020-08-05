Росгвардейцы из Иркутска вытащили семейную пару из горящей машины

На фото (слева направо) Максим Лазовский, Дмитрий Аскаров, Владимир Шакиров и Дмитрий Ануфриев. Фото: пресс-служба Росгвардии Иркутской области

Крупная авария в самом центре Иркутска произошла в разгар рабочего дня на глазах десятков прохожих и автомобилистов: на пересечении Декабрьских Событий и Халтурина Renault Logan врезался в Nissan Primera. Как позже выяснилось, виноват был 25-летний водитель Renault Logan Алексей. При повороте он не убедился, что его пропускают все автомобили. А далее – мощный удар в бок авто… Машина Алексея перевернулась и внезапно загорелась. Двери заблокировались, и мужчина вместе с супругой, которая сидела на пассажирском кресле, оказались в смертельной западне.

В этот момент мимо проезжал экипаж Росгвардии. Прапорщики Дмитрий Аскаров, Максим Лазовский, Александр Бельков вместе с сержантами Владимиром Шакировым и Дмитрием Ануфриевым патрулировали улицы. Они увидели ДТП и выбежали из служебной машины. Не дожидаясь приезда спасателей, сами поспешили на помощь зажатым в салоне людям.

- Мы перевернули машину, открыли двери и вытащили водителя с пассажиркой, - рассказывает Дмитрий Аскаров. - Уже после этого огнетушителем погасили пламя.

Дмитрий Аскаров показывает тот самый газовый баллон, из-за которого произошел пожар. Фото: пресс-служба Росгвардии Иркутской области

- Все произошло очень быстро, - говорит владелец Renault Алексей. - Сейчас даже страшно представить, что могло произойти, если бы не росгвардейцы. Сами с женой мы выбраться из горящей машины смогли бы вряд ли…

Ни Алексей с супругой, ни водитель Nissan Primera в аварии серьезно не пострадали, отделавшись царапинами и ссадинами. Зато солидные повреждения получили их машины, которым теперь предстоит недешевый ремонт. Кстати, уже известна предварительная причина, почему в авто виновника аварии мог произойти пожар.

- В багажнике замкнула музыкальная система, а точнее, сабвуфер, - заключает Дмитрий Аскаров. - К тому же рядом лежал газовый баллон. Он и вспыхнул.