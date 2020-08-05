5 Авг. 2020 2020-08-05T10:04:52+03:00

Росгвардейцы спасли супругов из горящего автомобиля в Иркутске. Фото: официальная страница Управления Росгвардии по Иркутской области в "ВКонтакте".

Они вытащили водителя и пассажира из машины, попавшей в ДТП

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Сотрудники Росгвардии 5 августа спасли мужа и жену из автомобиля, попавшего в ДТП в Иркутске. Супруги не могли сами выбраться из перевернувшейся и горящей машины «Renault Logan». Все произошло на пересечении улиц Декабрьских Событий и Халтурина.

- 25-летний водитель «Renault Logan» нарушил правила дорожного движения и столкнулся с «Nissan Primera». Машина на скорости опрокинулась, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Иркутской области. - Автомобиль загорелся, водитель и его супруга оказались заблокированы.

К счастью, поблизости случайно оказались сотрудники Росгвардии - прапорщики Дмитрий Аскаров, Максим Лазовский, Александр Бельков и сержанты Владимир Шакиров и Дмитрий Ануфриев. Они пришли на помощь попавшим в аварию. Быстро поставили машину на колеса и вытащили супругов. А потом потушили авто. Муж с женой в порядке, они отказались ехать в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU