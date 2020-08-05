Росгвардейцы спасли супругов из горящего автомобиля в Иркутске
Сотрудники Росгвардии 5 августа спасли мужа и жену из автомобиля, попавшего в ДТП в Иркутске. Супруги не могли сами выбраться из перевернувшейся и горящей машины «Renault Logan». Все произошло на пересечении улиц Декабрьских Событий и Халтурина.
- 25-летний водитель «Renault Logan» нарушил правила дорожного движения и столкнулся с «Nissan Primera». Машина на скорости опрокинулась, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Иркутской области. - Автомобиль загорелся, водитель и его супруга оказались заблокированы.
К счастью, поблизости случайно оказались сотрудники Росгвардии - прапорщики Дмитрий Аскаров, Максим Лазовский, Александр Бельков и сержанты Владимир Шакиров и Дмитрий Ануфриев. Они пришли на помощь попавшим в аварию. Быстро поставили машину на колеса и вытащили супругов. А потом потушили авто. Муж с женой в порядке, они отказались ехать в больницу.
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU