Не допустить экологической катастрофы: «ГазЭнергоСтрой» занялся проблемами БЦБК

Правительство Иркутской области и «ГазЭнергоСтрой» заключили контракт на проведение работ по понижению уровня щелокосодержащей жидкости в очистных сооружениях БЦБК. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Во избежание экологической катастрофы ГК «Корпорация «ГазЭнергоСтрой» начинает перекачку щелока из аварийных накопителей Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Уровень черного щелока на объектах давно закрытого предприятия критический. Опасные отходы могут попасть в Байкал. Работы по ремонту резервуаров для последующего перекачивания в них скопившихся отходов идут в рамках соглашения, подписанного между правительством Иркутской области и корпорацией «ГазЭнергоСтрой».

Опасные отходы

Напомним, что распоряжением Правительства РФ, которое подписал премьер Михаил Мишустин, единственным исполнителем работ, связанных с подготовкой проекта по ликвидации вреда, нанесенного деятельностью БЦБК, назначена корпорация «ГазЭнергоСтрой - Экологические Технологии». Правительство Иркутской области определило перечень объектов БЦБК, представляющих угрозу озеру Байкал: карты-накопители №№ 1 - 10, 13 - 14 и центральные очистные сооружения, расположенные на промышленной площадке. «ГазЭнергоСтрой», не дожидаясь заключения государственного контракта на разработку проекта по ликвидации вреда БЦБК, начал за счет собственных средств совместно с Сибирским отделением РАН выполнять работы по экспертизе технологий. Также, чтобы не допустить срыва сроков, предусмотренных поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина, корпорация приступила к проведению инженерно-изыскательских работ, полностью отказавшись от решений, предложенных ООО «ВЭБ-Инжиниринг». Сомнения в их качестве неоднократно высказывались президентом ГК «Корпорация «ГазЭнергоСтрой» Сергеем Черниным, в том числе на совещании под руководством вице-премьера Виктории Абрамченко. В дополнение к начатым инженерным изысканиям ООО «ГЭС-Экотехнологии» приступило в рамках режима ЧС к проведению ремонтно-восстановительных работ. В их рамках в одном из радиальных отстойников был обнаружен шлам-лигнин гелевидной консистенции. При этом по результатам инженерных изысканий, проведенных ООО «ВЭБ-Инжиниринг», в этих отстойниках шлам-лигнин отсутствует вовсе, а присутствует только щелокосодержащая жидкость. Правительство Иркутской области и ГК «ГазЭнергоСтрой» заключили контракт на проведение работ по понижению уровня щелокосодержащей жидкости в очистных сооружениях БЦБК.

Отстойники БЦБК требовали ремонта. Фото: «ГазЭнергоСтрой»

- Это очень важный шаг в процессе ликвидации накопленного экологического вреда от деятельности комбината. Решение задачи по снижению уровня опасной жидкости на объектах цеха очистных сооружений БЦБК требует от нас незамедлительных действий. При возникновении паводковой ситуации черный щелок может попасть в Байкал или на рельеф местности. В июле прошлого года уже была предаварийная ситуация, - отметил исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Для снижения уровня щелокосодержащей жидкости необходимо провести восстановление трех из шести радиальных отстойников на территории очистных сооружений, а также выполнить работы по монтажу наземного трубопровода и установке технического оборудования для перекачки жидкости из существующей системы хранения. Благодаря этим действиям появится возможность дополнительно разместить от 4 до 6 тыс. кубометров жидкости. Это позволит поддерживать рабочий уровень в отстойниках. На производство работ из областного бюджета в этом году предусмотрено 26 млн рублей в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды».

- Уверен, что подписанное соглашение ускорит процесс ликвидации отходов БЦБК и поможет стабилизировать экологическую обстановку в Байкальске и Слюдянском районе, - сказал глава региона Игорь Кобзев.

Сейчас в трех аварийных накопителях содержится около 80 тыс. кубометров опасных отходов. Общий же объем черного щелока на БЦБК - более 200 тыс. кубометров. Для снижения уровня этого опасного вещества решено использовать те резервуары, которые уже имелись на промплощадке БЦБК. Оперативные мероприятия позволят обеспечить безопасность населения Слюдянского района и стабилизировать экологическую обстановку. Эти действия необходимы до принятия корпорацией «ГазЭнергоСтрой» единого технического решения по утилизации промышленных отходов, которые образовались в результате деятельности целлюлозно-бумажного комбината.

Технологии прошли экспертизу

В рамках утилизации отходов «ГазЭнергоСтрой» предложил использовать собственные технологии, оборудование и опыт, полученные при реализации мероприятий на территории Нижегородской области. Как отметил президент корпорации «ГазЭнергоСтрой» Сергей Чернин, в процессе предполагается задействовать установку для термического обезвреживания отходов. Технология предусматривает разложение исходного углеводородного сырья на низкомолекулярные фракции с получением твердого углеродминерального остатка и конденсата. Происходит это при повышенных температуре и давлении без доступа атмосферного кислорода. Предлагаемые технические решения прошли экологическую экспертизу, а также были рекомендованы научно-техническим советом Росприроднадзора, в том числе и для реализации мероприятий по ликвидации накопленного вреда Байкальского ЦБК. Важно отметить и уникальность технологий: для термической деструкции шлам-лигнина в целях соблюдения жестких нормативов качества окружающей среды будут применяться установки, работающие на электрических нагревательных тенах, что полностью исключает как таковое сжигание и контакт отходов с огнем. Установки уже частично изготовлены. Отходы загружаются в деструктор, где перемешиваются и перемещаются по цилиндрической камере. Деструктор оснащен автоматизированной системой управления и противоаварийной автоматической защитой.

Пост управления установками утилизации. Фото: «ГазЭнергоСтрой»

При работе термолизного деструктора практически исключаются вредные выбросы в окружающую среду. Как пояснил Дмитрий Зайд, заместитель генерального директора по развитию корпорации «ГазЭнергоСтрой», безопасность технологии подтверждена неоднократно. При ее использовании образование диоксинов и фуранов невозможно в принципе. Во-первых, в шлам-лигнине отсутствуют как свободный хлор, так и хлор-органические соединения. Во-вторых, для образования молекул диоксинов и фуранов необходим кислород, а предлагаемая технология термолиза не предполагает его доступа. Таким образом, диоксины и фураны образоваться никак не могут. Кроме того, технология включает многоступенчатую систему очистки выбросов и доведение их до нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал.

Термолизные реакторы для утилизации шлам-лигнина. Фото: «ГазЭнергоСтрой»

Положительный опыт есть

Сейчас технические решения, предлагаемые корпорацией, проходят экспертизу в СО РАН. «ГазЭнергоСтрой» является многопрофильным холдингом на рынке энергетики и экологических услуг, специализирующимся, в том числе, на проектировании и строительстве объектов размещения отходов. Его решения получили положительное заключение государственной экологической экспертизы и базируются на наилучших доступных технологиях, которые позволяют эффективно реализовывать принципы обращения с отходами, принятые в Российской Федерации и в мире. Корпорация осуществляет полный спектр работ и услуг, включающий проектирование, строительно-монтажные работы и эксплуатацию объектов; имеет развитую инфраструктуру, в которую входят компании-партнеры, специализирующиеся на производстве различных геосинтетических материалов, а также свой проектный институт с высококвалифицированным штатом сотрудников, который в настоящее время проводит инженерные изыскания и разработку проектно-сметной документации более чем по 45 объектам накопленного вреда. Корпорация во исполнение поручения Президента Российской Федерации осуществляет полный комплекс работ на объектах накопленного вреда в Нижегородской области (свалка промышленных отходов «Черная дыра», шламонакопитель «Белое море», полигон твердых бытовых отходов «Игумново»). При ликвидации накопленного экологического вреда высоко и умеренно опасных отходов в рамках ликвидации неорганизованной свалки «Черная дыра» как раз применяется установка термического обезвреживания и термолизной деструкции отходов, спроектированная, смонтированная и введенная в работу ООО «ГЭС-Экотехнологии».

Уникальность и универсальность разработанного технологического оборудования и созданных на их основе производственных комплексов подтверждается девятью европейскими и российскими патентами на изобретения. Модельный ряд установок термической деструкции (термолиза) предназначен для обезвреживания и переработки твердых и пастообразных углеводородсодержащих отходов II - IV класса опасности.

Установки оборудованы герметичными среднетемпературными термическими реакторами с конвективными газовыми и жидкотопливными топками. Как правило, установки комплектуются узлами охлаждения, конденсации и сепарации парогазовой смеси с целью получения дополнительного газообразного и жидкого товарного топлива. Также установки термолиза пригодны для обезвреживания твердых производственных и коммунальных отходов, растительных полимеров, нефтезагрязненных грунтов. Работа оборудования и применяемые технологии положительно зарекомендовали себя на объекте ликвидации накопленного экологического вреда неорганизованной свалки промышленных отходов «Черная дыра», расположенной в Дзержинске Нижегородской области. Также корпорация предлагает модульные станции очистки сточных вод, предназначенные для очистки хозяйственно-бытовых и промышленных стоков. Станции могут быть использованы на предприятиях целлюлозно-бумажной, химической, нефтехимической и других отраслей промышленности; коммунальных предприятиях; в организациях, которые занимаются сортировкой, переработкой, утилизацией, обезвреживанием или захоронением промышленных и коммунальных отходов. Такие станции могут быть использованы и на Байкальской природной территории. Они представляют собой модульные локальные очистные сооружения подземной или надземной установки для работы в непрерывном режиме. На станциях реализуется экологически чистая технология глубокой биохимической очистки сточных вод с помощью микроорганизмов и последующих процессов доочистки, обеззараживания. Оборудование для комплектации станций очистки сточных вод разрабатывается и производится исключительно на территории Российской Федерации, что полностью соответствует политике государства в части использования эффективных отечественных ресурсов в рамках импортозамещения.

Очистные сооружения. Фото: «ГазЭнергоСтрой»

Пересмотреть нормативы

Между тем приказ Минприроды России от 21.02.2020 № 83 с перечнем веществ, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера Байкал, в сравнении с предыдущим приказом от 05.03.2010 № 63 делает строительство любых очистных сооружений на Байкале практически нереальным. В приказе нормируется 28 веществ. Как отметили в корпорации «ГазЭнергоСтрой», установить в целях экологического мониторинга и контроля достижение нормативов при концентрациях веществ в сточных водах, принятых приказом № 83, технически не представляется возможным силами существующих аккредитованных лабораторий. Принятые приказом № 83 нормативы разработаны без учета их практической достижимости для существующих в российской и мировой практиках технологий очистки сточных вод. Необходимость достижения этих нормативов приведет к удорожанию строительства и эксплуатации очистных сооружений (без гарантии достижения требуемого качества сбрасываемых сточных вод) и, как следствие, к нецелесообразному и неэффективному расходованию средств федерального и регионального бюджетов, выделяемых в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал».

Законченные работы по рекультивации полигона Игумново. Фото: «ГазЭнергоСтрой»

Также это приведет к увеличению вероятности сброса в озеро Байкал и гидравлически связанные с ним водные объекты неочищенных сточных вод, что, в свою очередь, повлечет правовые последствия для водопользователей, в том числе связанные с требованием о возмещении вреда и банкротством. Отразится это и на тарифах для населения, которые могут вырасти в десятки раз, что, в свою очередь, повлечет за собой значительные траты бюджетов регионального и местного уровней с целью компенсации излишней тарифной нагрузки на население. В корпорации считают, что следует пересмотреть нормативы допустимого сброса веществ в озеро Байкал и водные объекты, имеющие с ним гидравлическую связь, с учетом реальной возможности их достижения существующими на данное время наилучшими доступными технологиями очистки сточных вод, которые гарантированно обеспечат очистку до требуемых нормативов. Также необходимо оценить стоимость строительства и эксплуатации очистных сооружений и возможность их использования на Байкальской природной территории.